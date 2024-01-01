快訊

直播／副總統辯論會14時登場 或將激烈攻防賴清德「災難說」

「台鐵公司」掛牌！票價是否調整 董事長杜微：今年度開始研議

高雄阿蓮兩車碰撞波及民宅 釀4傷無生命危險

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

高雄阿蓮發生兩車碰撞波及民宅事故，所幸僅4人輕傷。記者蔡世偉／翻攝
高雄阿蓮發生兩車碰撞波及民宅事故，所幸僅4人輕傷。記者蔡世偉／翻攝
昨天中午高雄阿蓮區蓮山一路355號前發生一起交通事故，一名73歲黃姓老翁駕駛自小客車行經一處路口，欲左轉時與20歲楊女駕駛自小客車發生碰撞，其中一車還波及一旁民宅。轄區警方獲報後趕赴現場處理，並協助傷者送醫救護。詳細肇事原因，警方將進一步調查。

據悉，昨天中午時分高齡73歲的黃姓駕駛開車，行經阿蓮區蓮山一路335號前欲左轉往埤尾路行駛時，與20歲楊女駕駛之自小客車發生碰撞，楊女車輛於碰撞後，改變行進方向，波及路旁兩戶民宅，幸民宅內僅財損，無人傷亡。

而黃男及車上乘客身體多處擦傷，送高雄市立岡山醫院救治，楊女及其車上乘客也身體多處擦傷，均送國軍高雄總醫院岡山分院救治，無生命危險，警方為雙方駕駛進行酒測，均無酒駕。事故肇事原因及責任歸屬，待警方調查後才能釐清。

車禍

延伸閱讀

高雄跨年晚會爆「有人拿刀」騷動 大象體操臉書被兩派網友灌爆

影／高雄74歲翁跨年夜開車衝撞對向21歲少女 車頭全毀多人送醫

高雄駕駛元旦清晨闖紅燈 騎士遭撞飛…機車起火燒毀

高雄最美麗青工副總會長不敵病魔 張惟晴：我不是天生的鬥士

相關新聞

年末悲劇！關西現役軍人駕車撞飛黃牌重機 騎士夫妻送醫不治

年末悲劇！新竹縣關西鎮羅馬公路（竹118線）37.9公里處，今天下午2點40分發生一起嚴重車禍，古姓現役軍人駕駛轎車...

影／騎車竟遭三芝山羊撞倒 紅衣女騎士尖叫落荒逃…飼主挨罰

新北市三芝區昨天發生山羊攻擊事件，1名紅衣婦人被黑色憤怒公羊撞倒機車，但未受傷。路人拿手機邊笑邊錄影，警方今天在網路上看...

影／五月天台中洲際跨年開唱 2民眾涉險攀鷹架免費聽被勸離

知名樂團五月天昨天在台中洲際棒球場開唱跨年場，吸引萬名樂迷湧入，不過有民眾發現，有人攀登在球場附近的工地鷹架，「免費」聆...

高雄跨年晚會恐慌烏龍一場 警曝找「主角」如大海撈針

高雄跨年晚會昨晚近9時許，傳出歌手在台上唱歌時，台下一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男子，和一名阿伯起口角，突...

高雄阿蓮兩車碰撞波及民宅 釀4傷無生命危險

昨天中午高雄阿蓮區蓮山一路355號前發生一起交通事故，一名73歲黃姓老翁駕駛自小客車行經一處路口，欲左轉時與20歲楊女駕...

阿里山看日出後恍神下山 轎車自撞四輪朝天兩人受傷

嘉義縣台18線今午有一輛轎車自撞翻覆，疑似駕駛上阿里山看日出，迎接新年第一道曙光，結束後恍神下山，經樂野分駐所附近彎道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。