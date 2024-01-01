高雄阿蓮兩車碰撞波及民宅 釀4傷無生命危險
昨天中午高雄阿蓮區蓮山一路355號前發生一起交通事故，一名73歲黃姓老翁駕駛自小客車行經一處路口，欲左轉時與20歲楊女駕駛自小客車發生碰撞，其中一車還波及一旁民宅。轄區警方獲報後趕赴現場處理，並協助傷者送醫救護。詳細肇事原因，警方將進一步調查。
據悉，昨天中午時分高齡73歲的黃姓駕駛開車，行經阿蓮區蓮山一路335號前欲左轉往埤尾路行駛時，與20歲楊女駕駛之自小客車發生碰撞，楊女車輛於碰撞後，改變行進方向，波及路旁兩戶民宅，幸民宅內僅財損，無人傷亡。
而黃男及車上乘客身體多處擦傷，送高雄市立岡山醫院救治，楊女及其車上乘客也身體多處擦傷，均送國軍高雄總醫院岡山分院救治，無生命危險，警方為雙方駕駛進行酒測，均無酒駕。事故肇事原因及責任歸屬，待警方調查後才能釐清。
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