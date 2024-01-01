快訊

被一輛老豐田擊落！Tesla Cybertruck全球首撞 車主超心痛

50萬網羅費賣孩子？解禁是否釀惡性挖角 教練：一刀切不恰當

馬桶糞水倒噴地板全毀 法官查汙水公管堵塞判管委會賠償

跨年夜馬路上點仙女棒做伏地挺身 網：一台酒駕通通收

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

昨晚是跨年夜，有人上傳網路，指台中市太平區環中東路一處民宅前，有人聚集點仙女棒，不但聚集在馬路上，還有人就在馬路上做起伏地挺身，無視車輛往來可能造成的危險。警方上午說，若查證屬實，將依相關事證究辦。

網路影片可以看到有約20民眾持仙女棒等歡慶，但他們跑到道路上嬉戲，有人還做起伏地挺身，或躺在馬路上，相當危險。有人看了影片留言「一台酒駕就通通收」、「別搞到最後新年第一天就是明年的忌日」。

轄區太平警分局說，本案未接獲報案，目前已派員查訪，如查證屬實，將依相關事證究辦。目前已知涉及依社會秩序維護法第72條第1項第3款「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者。」可處6000元以下罰緩，另依道路交通管理處罰條例，第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」，最高可處500元罰緩。

警方呼籲，年節期間施放煙火，應遵守相關規範及處罰規定，民眾切勿因一時興起做出脫序行為，避免觸法。

台中市太平區環中東路一處民宅前，有人聚集點仙女棒，不但聚集在馬路上，還有人就在馬路上做起伏地挺身。圖／翻攝自爆料公社二社
台中市太平區環中東路一處民宅前，有人聚集點仙女棒，不但聚集在馬路上，還有人就在馬路上做起伏地挺身。圖／翻攝自爆料公社二社

網路 影片

延伸閱讀

影／蘆洲警分局2023全年取締酒駕649件 罰鍰總額超過5800萬

墾丁大街嗆「看三小」引鬥毆自撞釀1死 警帶回3人

墾丁鬥毆後追逐自撞 賓士酒駕14歲機車騎士無照 釀1死

台東酒駕較去年增274件 12件肇事自撞亡

相關新聞

年末悲劇！關西現役軍人駕車撞飛黃牌重機 騎士夫妻送醫不治

年末悲劇！新竹縣關西鎮羅馬公路（竹118線）37.9公里處，今天下午2點40分發生一起嚴重車禍，古姓現役軍人駕駛轎車...

影／騎車竟遭三芝山羊撞倒 紅衣女騎士尖叫落荒逃…飼主挨罰

新北市三芝區昨天發生山羊攻擊事件，1名紅衣婦人被黑色憤怒公羊撞倒機車，但未受傷。路人拿手機邊笑邊錄影，警方今天在網路上看...

影／五月天台中洲際跨年開唱 2民眾涉險攀鷹架免費聽被勸離

知名樂團五月天昨天在台中洲際棒球場開唱跨年場，吸引萬名樂迷湧入，不過有民眾發現，有人攀登在球場附近的工地鷹架，「免費」聆...

高雄跨年晚會恐慌烏龍一場 警曝找「主角」如大海撈針

高雄跨年晚會昨晚近9時許，傳出歌手在台上唱歌時，台下一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男子，和一名阿伯起口角，突...

高雄8旬婦駕車迴轉撞直行車 警員交管時慘遭另輛車撞飛腦震盪

82歲張姓老婦人昨晚駕車在高雄市苓雅區一處路口迴轉，撞上對向由李姓男子直行的轎車，轄區苓雅警分局民權派出所吳姓警員前往處...

跨年夜馬路上點仙女棒做伏地挺身 網：一台酒駕通通收

昨晚是跨年夜，有人上傳網路，指台中市太平區環中東路一處民宅前，有人聚集點仙女棒，不但聚集在馬路上，還有人就在馬路上做起伏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。