跨年夜馬路上點仙女棒做伏地挺身 網：一台酒駕通通收

昨晚是跨年夜，有人上傳網路，指台中市太平區環中東路一處民宅前，有人聚集點仙女棒，不但聚集在馬路上，還有人就在馬路上做起伏地挺身，無視車輛往來可能造成的危險。警方上午說，若查證屬實，將依相關事證究辦。

網路影片可以看到有約20民眾持仙女棒等歡慶，但他們跑到道路上嬉戲，有人還做起伏地挺身，或躺在馬路上，相當危險。有人看了影片留言「一台酒駕就通通收」、「別搞到最後新年第一天就是明年的忌日」。

轄區太平警分局說，本案未接獲報案，目前已派員查訪，如查證屬實，將依相關事證究辦。目前已知涉及依社會秩序維護法第72條第1項第3款「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者。」可處6000元以下罰緩，另依道路交通管理處罰條例，第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」，最高可處500元罰緩。