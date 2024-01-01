影／騎車竟遭三芝山羊撞倒 紅衣女騎士尖叫落荒逃…飼主挨罰

新北市三芝區昨天發生山羊攻擊事件，1名紅衣婦人被黑色憤怒公羊撞倒機車，但未受傷。路人拿手機邊笑邊錄影，警方今天在網路上看到影片，對飼主開罰妨害交通600元，女主人很無奈說：我已經找牠3天了。

事發在三芝區田寮路，現場是會車不易的山間小路，昨天上午1名穿紅色外套、戴紅色安全帽騎機車的婦人，狀似暫停路邊禮讓貨車先通行，突然出現1隻憤怒山羊朝她走近，高高抬起2隻前腳，用頭上的角往下衝撞機車。

婦人看起來沒有很害怕，但也不禁尖叫，脫口而出：「啊！牠要頂我。」婦人用雙腳滑動機車倒退，公羊又第二次頭頂直接撞倒機車，紅衣婦人驚聲尖叫竄逃，路旁拿手機錄影的女子實在忍不住竊笑，又不好意思笑太大聲。

淡水警分局今天上午在「社會事新聞影音」社群平台看到影片，查無報案記錄，仍主動派員查處，在事發地點附近找到55歲鍾姓女飼主，並針對疏縱禽、畜在道路奔走妨害交通，依道路交通管理處罰條例第84條開罰，可處300元以上600元以下罰鍰。