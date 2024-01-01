跨年夜鬼門關前搶人 員警發現男子有氣息送醫救回一命

台南市徐姓男子昨晚向警方報案，他的父親疑因久病有不好的念頭，台南市警二分局員警到場了解，突然發現徐父尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救，接受治療觀察當中。讓到場處理員警直呼：「從鬼門關前與閻王搶人」，在歲末跨年夜晚留下深刻印象。

海安派出所巡佐尤信程、警員黃順發，昨晚8點多獲報在中西區某民宅有死亡案件，員警迅速趕至現場了解處置，徐姓報案男子稱昨晚接獲父親傳來負面情緒字眼訊息，感覺不妙急忙趕回家。他回家發現父親在床上一動也不動，急忙報警尋求協助。

員警到現場發現徐父躺於房間內床上，尚有氣息，急忙聯繫救護車到場送醫急救，現仍於醫院中接受治療觀察，由家屬在醫院陪同注意。

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