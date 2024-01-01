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影／高雄74歲翁跨年夜開車衝撞對向21歲少女 車頭全毀多人送醫
跨年夜不平靜，高雄市阿蓮區昨晚12時許，一名74歲老翁半夜開車左轉時，疑似未注意前方車況，竟與對向一名21歲女駕駛開的轎車對撞，老翁的車當場衝向路邊民宅，民宅外頭被撞到滿目瘡痍，轎車車頭也全毀，雙方駕駛與乘客均有多處擦傷，送醫後無大礙。
網路上曝光現場畫面，只見路旁2戶民宅的外頭被轎車撞的物品四散，門口散落各式騎車零件，民眾不斷整理清掃，而停在前方路旁的白色轎車車頭更是面目全非、扭曲變形，肇事者是名74歲老翁，該老翁當時準備左轉時，意外撞上對向年僅21歲女駕駛開的轎車，轎車撞後衝向民宅。
阿蓮派出所表示，民眾昨晚12時41分報警，蓮山一路355號前發生交通事故，警方到場協助車禍現場並讓傷者送醫救護；經了解黃姓駕駛駕駛自小客車，行經該路口欲左轉往埤尾路時，與楊姓女駕駛的小客車發生碰撞，進一步波及路旁兩戶民宅，所幸民宅內僅財損，無人傷亡。
警方表示，本男及乘客身體多處擦傷，送高雄市立岡山醫院救治，被撞的女駕駛及乘客身體也多處擦傷，送國軍高雄總醫院岡山分院救治，均無生命危險，雙方駕駛均無酒駕。
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