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影／台中刑事小隊長想買車 意外促成網紅湯姆賢拍反詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局連姓小隊長近期欲買車，平常有關注Youtube汽車頻道，其中有近12萬訂閱的網紅「湯姆賢」以介紹汽車聞名，連在瀏覽頻道時，向該名網紅請益汽車問題而搭上線，也邀請他擔任此次的反詐騙宣導影片的主角，協助向外界宣導反詐資訊，影片已在分局臉書上線。

第四警分局表示，連姓小隊長在近期有買車需求，有瀏覽一些Youtube汽車頻道，恰巧網紅「湯姆賢」經營的頻道「智遊發揮」有近12萬人的訂閱，因此向其詢問有關汽車問題，經聯絡後，也希望透過「湯姆賢」的網路影響力，讓反詐相關資訊，提供給更多民眾知道。

四分局指出，拍攝的影片除了宣導反詐的資訊，包括提醒年輕學子，詐騙集團常以「短期可輕鬆獲利、被捕刑責輕」等關鍵詞，吸引少年加入擔任車手、取簿手及收水等角色，用合法工作的名義包裝「領錢、領包裹」等工作內容，實則利用法律刑責較輕的青少年從事違法洗錢行為。

另外也將警用偵防車，置入反詐騙宣導內容，呼籲青少年朋友不論有求職或借款需求，都應該循正常管道，不可輕信廣告或陌生人的慫恿，擴大宣導層面。

四分局統計，去年1月迄今，破獲詐騙集團21件160人，另查獲詐欺取款車手、取簿手共230人，年齡層遍布以18至25歲最為普遍，隨著春節連假在即，各級學校進入寒假期間，青少年打工潮再現，為避免青少年遭不法組織誘騙從事犯罪，特別邀請「湯姆賢」協助。

第四警分局長李建興表示，新的一年開始，打詐仍是首要工作，除加強查緝詐騙集團並向上溯源，也結合藝人、網紅共同宣導反詐騙相關議題；此外，寒假期間青少年求職，易因為高薪、工作輕鬆等條件誘惑，踏入求職陷阱而成為詐欺集團成員或車手，請家長要多留意青少年平常的活動，有異狀立即通報警方、校方及教育局協助輔導其回歸正途。

台中市第四警分局一名小隊長欲買車，意外找來網紅「湯姆賢」（右）拍攝反詐宣導片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局一名小隊長欲買車，意外找來網紅「湯姆賢」（右）拍攝反詐宣導片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局一名小隊長欲買車，意外找來網紅「湯姆賢」（右）拍攝反詐宣導片。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局一名小隊長欲買車，意外找來網紅「湯姆賢」（右）拍攝反詐宣導片。圖／第四警分局提供

詐騙集團 網紅

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