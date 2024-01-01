高雄駕駛元旦清晨闖紅燈 騎士遭撞飛機車起火燒毀
蔡姓男子駕車在元旦清晨4時許行經高雄前鎮區一處路口，搶快闖紅燈，撞上綠燈直行的許姓騎士，再撞及路邊2輛自小貨車，許當場噴飛，機車滑行摩擦地面起火，致全身多處擦挫傷，幸送醫無生命危險；警方對蔡男開出闖紅燈罰單，將釐清肇責。
警方調查，蔡姓男子（24歲）今天清晨4時許，駕車行經前鎮區瑞興街和瑞祥街口，疑搶快闖紅燈，當場撞及從瑞祥街由北向南、綠燈直行的許姓男子（23歲）騎乘的機車。
蔡男轎車隨後失控向右偏行，又撞及停放於路旁2輛自小貨車，許男遭撞飛，機車倒地滑行，摩擦地面後隨即起火燃燒；警消獲報趕抵現場，消防員朝燃燒的機車射水撲滅火勢。
許男身體多處擦挫傷，幸意識清醒，送醫後無大礙，蔡男則手部擦傷，事後自行就醫；警方事後對2人施以酒測，雙方均無酒駕情事。
警方調監視畫面調查，發現蔡男駕車闖紅燈致肇事，先依據道路交通管理處罰條例第53條第1項規定，開出可處1800元以上5400元以下罰鍰的罰單；詳細肇事責任由交通大隊釐清判定。
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