高雄8旬婦駕車迴轉撞直行車 警員交管時慘遭另輛車撞飛腦震盪

82歲張姓老婦人昨晚駕車在高雄市苓雅區一處路口迴轉，撞上對向由李姓男子直行的轎車，轄區苓雅警分局民權派出所吳姓警員前往處理事故，在路口執行交管時，慘遭路過的陳姓男子轎車撞飛，致額頭瘀青腫脹、後腦杓撕裂傷，幸送醫無生命危險。

警方調查，高齡已82歲的張姓老婦人昨晚8時37分駕車行經苓雅區青年一路由西向東行駛時，突在路口迴轉，造成對向直行李姓男子（55歲）的轎車，車輛毀損，但張、李兩人未受傷。

轄區苓雅警分局民權派出所吳姓警員（46歲）獲報趕抵處理事故，吳員在路口執行交通管制時，陳姓男子（45歲）駕車經過，未注意交管的吳員，當場將吳整個人撞飛。

同仁見吳員受傷倒地，趕緊通報，所幸僅額頭瘀青腫脹、後腦撕裂傷，意識清楚，經救護員送醫治療，無生命危險。