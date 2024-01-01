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墾丁大街互嗆 鬥毆、追車、自撞釀1死

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

徐姓男子元旦連假和友人到墾丁遊玩，昨天凌晨得知二名友人在墾丁大街被九名騎車青少年圍毆，酒後怒駕賓士車載另三名友人飛車尋仇，追逐六公里後，疑因對方一輛機車自撞摔車受到驚嚇，自己失控撞車，造成車內詹姓友人頭部重創，送醫不治；警方至昨晚帶回雙方十三人，依聚眾鬥毆、公共危險等罪嫌偵辦中。

警方調查，徐男（廿五歲）六人來自桃園，昨天凌晨一時許，十九歲楊姓友人駕車停在墾丁大街，來自屏東的侯姓男子（廿二歲）等七名青少年騎五輛機車經過，不滿楊嗆「看三小」，持西瓜刀、棍棒圍毆二人。

侯等九人逞凶後騎車離開，喝完酒的徐和另三名友人趕來得知，立即驅車追逐，一路從墾丁大街往北追了約六公里，到南灣路段，十四歲林姓少年疑緊張撞上紐澤西護欄摔落邊坡，徐男疑見狀驚嚇也失控，在後方約五公尺處撞上路旁自來水公司排氣閥，車頭全毀，大量自來水噴出，坐在右前座的卅歲詹姓男子頭部重創。

警、消獲報趕到，將詹男和十四歲少年送醫，詹傷重不治，侯男等四輛機車則逃離，徐等五人被帶回調查，徐男酒測值零點四九毫克，涉犯公共危險和過失致死罪；其餘依聚眾鬥毆罪嫌偵辦中。

墾丁 元旦連假 鬥毆

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