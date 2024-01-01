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高雄跨年晚會傳有人拿刀 推擠多人傷

聯合報／ 記者吳慧芬徐如宜李奕昕／連線報導

高雄跨年演唱會發生推擠意外，有觀眾受傷、醫務人員治療中。記者吳慧芬／攝影
高雄跨年演唱會發生推擠意外，有觀眾受傷、醫務人員治療中。記者吳慧芬／攝影
高雄跨年晚會昨晚在夢時代廣場舉行，樂團「大象體操」表演時，主唱突然用英文爆粗口並高喊「有人拿刀」，隨即整個人往後退；台下中央靠舞台區出現騷動，很多人急往兩邊跑，當場尖叫聲四起，有人跌倒、有人遭推擠、有人爬上場邊管制區柵欄，傳出十多人受傷。

高雄市長陳其邁昨晚十時許表示，有傳言指民眾看到利器，但警方隨即控制場面，進行區塊盤查，沒發現可疑人士。他說，活動約中斷十二分鐘恢復正常，「讓民眾玩得開心與安全是我們大原則」，有幾名年輕民眾擦傷包紮後自行離去，沒有人送醫。

至於傳是一名廿多歲男子持刀，陳其邁說有人聽到狀況，但監控查察錄影畫面沒發現可疑人士，現場只有少數人擦傷。新聞局長項賓和說，少數民眾在混亂過程中被踩到，或心情比較緊張被送到醫護站。

這起意外發生在昨晚九時左右，台下群眾看到台上表演者舉動紛紛逃離，有人大喊警察快來，也有喊主持人會維持秩序，但還是出現推擠狀況，經過五、六分鐘後，主持人浩子拿起麥克風向群眾喊話「不要推擠、在處理了」，約九時十分，浩子說現場危險狀況已經解除，才接續表演。

設在會場的護站陸續湧進傷患，大多手腳受傷；一名少女嚇得哭了出來。一旁朋友說，表演到一半時，有人大喊有人拿刀，大家開始推擠尖叫，「好多人都跌倒，我前面至少幾十個人，大家跌成一堆」。

記者直擊，至少有十多名傷者被送進醫護站，大多是年輕人，主要是手腳挫傷，大家一臉驚恐。警方加派警力進入現場，事後指持刀是誤傳。

二○二二年十月廿九日，南韓首爾梨泰院萬聖節活動踩踏事件造成嚴重死傷；國內跨年晚會人潮擁擠，梨泰院事件後，警消單位引以為鑑，嚴防踩踏。

警消人員說，大型活動人潮多，不明事件造成恐慌及零星推擠，引發踩踏，國外曾發生不少嚴重傷亡事件；若遇緊急狀況，民眾應保持冷靜，配合工作人員及員警引導疏散，切勿驚慌推擠。

跨年晚會 多人 陳其邁

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