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父子溺斃 露營場無限期停業

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場前天發生遊客落水死亡，謝姓父子雙雙溺斃釣魚池內，陳姓業者前晚在臉書PO文，對於意外非常抱歉，感到非常自責，並宣布園區將無限期停止營業。由於露營區為違法經營，檢警昨相驗，並現場蒐證，調查陳姓業者是否涉及過失致死罪嫌。

30歲謝姓男子、2歲兒子偕同太太與親友，去年12月29日到小森時光農場露營，前天上午約8時父子倆一起到區內親子釣魚池，中午被發現雙雙在農場內的釣魚池溺斃；監視器畫面顯示，謝準備釣具時，兒子拿撈魚網往水池要撈魚，不料掉落池內，謝男見狀下水救兒子，但沒能將兒子救起，加上附近沒人求救釀成悲劇。

死者家屬住在彰化，警方調查初步排除外力介入後，家屬將謝姓父子遺體移置彰化市立殯儀館；苗栗地檢署昨囑託彰檢代驗，業者未到場，小孩祖父連說想不到「怎麼去露營人就走了」。

檢警相驗研判謝姓父子死因是溺斃，至於陳姓業者是否涉及過失致死罪嫌，檢察官指揮警方到小森時光錄影、拍照蒐證，將進一步偵辦。據了解，陳姓業者指稱釣魚池下午2至4時才開放釣魚，謝姓父子一早就到釣魚池，因此發生意外，現場沒有工作人員，他們也不清楚為何父子會在那時間出現。

苗栗縣文化觀光局指出，小森時光農場沒有申請登記，涉及違法經營，將擇期會同縣府相關單位勘察，就違規事項開罰。

露營區 彰化

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