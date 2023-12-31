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高雄跨年驚傳有人持刀 陳其邁稱「12分鐘恢復正常」：未見可疑人士

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影／高雄跨年驚傳有人持刀 陳其邁稱「12分鐘恢復正常」：未見可疑人士

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導

高雄跨年演唱會驚傳有人持刀，市長陳其邁在晚間10點10分對媒體說明，他表示，有傳言指民眾看到利器，但警方隨即就控制場面，進行區塊盤查，並沒有發現任何可疑的人士。

陳其邁表示，警方也立即加派警力，分區進行監控，在12分鐘後恢復正常，警力持續臨，「讓民眾玩的開心與安全這是我們大原則」，有幾名年輕民眾擦傷包紮後自行離去，沒有所謂送醫情況。

媒體追問有持利器嗎？陳其邁說，是當時民眾口述，但警方針對區域監看，沒有看到相關特徵，包括形容的穿著與利器。高市府以最大規格警力部署，針對事件為中心，進行區塊盤查監控，用監視器查看，目前沒有發現可疑人士。

民眾有聽到一些傳言，說是20多歲男子持刀？陳其邁表示，是有人聽到狀況，但是監控查察中，錄影帶沒有發現可疑人士。

關於現場受傷人數？陳其邁說，零星受傷，有些人擦傷。

新聞局長項賓和表示，少數民眾在混亂過程中被踩到，或心情比較緊張，被送到醫護站，目前為止沒有後送，從醫護站自行離開，表演節目也在繼續。

高雄市長陳其邁表示，有傳言指民眾看到利器，但警方隨即就控制場面，進行區塊盤查，並沒有發現任何可疑的人士。記者吳慧芬／攝影
高雄市長陳其邁表示，有傳言指民眾看到利器，但警方隨即就控制場面，進行區塊盤查，並沒有發現任何可疑的人士。記者吳慧芬／攝影

陳其邁 監控 監視器 跨年晚會

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