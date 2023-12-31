突抽「6公分水果刀」引恐慌 鴨舌帽男高雄跨年晚會起爭執…群眾受驚摔傷

高雄跨年晚會現場今晚9時許，傳出歌手在台上唱歌時，台下突然一名頭戴白色鴨舌帽、穿白Ｔ、年約20餘歲的男，在現場和一名阿伯發生爭執，突掏出長約6公分的小刀，台上歌手見狀大喊，引起台下群眾一陣恐慌，嚇得往後退，有群眾因此跌倒或推擠受傷，警方已帶回目擊者調查，掌握持刀男特徵，正追查中。

前鎮警分局警方指出，今晚跨年晚會現場，有目擊民眾表示，看見一位年約20餘歲的男子，戴白色鴨舌帽、穿白色T恤、短褲，在現場與一位阿伯疑似發生爭執後，抽出一把長約6公分的水果刀，未作任何攻擊動作。

周圍群眾見狀，開始呼喊、逃散，警方聲稱僅一名年輕女子跌倒受傷，衛生局則表示，少數民眾因推擠造成擦挫傷，現場醫護站人員皆有協助處理中。目前僅剩2位民眾因推擠喘不過氣，經安撫休息症狀改善，觀察中。其餘民眾皆已自行返回跨年晚會現場，無人送醫。

警方表示，已掌握持刀年輕男子特徵，正循線追查中，了解事發經過。