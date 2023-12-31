民眾尖叫竄逃！跨年晚會驚傳有人持刀 高市府：無危險情況發生、警釐清中
2024高雄跨年晚會今晚9時許，突然發生民眾推擠事件，高市府表示，根據目擊者供稱疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生，警方持續釐清中。
高雄市政府今晚在時代大道舉辦2024高雄跨年晚會，約晚間9時許突然發生民眾推擠事件，不少人驚慌四散、尖叫，還有物品散落一地；在場民眾說，「大象體操」演出時間，突然發生推擠事件，後排不斷擠前排，不知道發生何事。
高市府表示，根據目擊者供稱，疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生，也並未發現可疑人士導致民眾受傷，現場已在9時12分恢復平靜，警方持續釐清中。
高市府指出，針對少數民眾因推擠造成擦挫傷，現場醫護站人員皆協助處理中，目前僅剩2名民眾因推擠喘不過氣，經安撫休息後，症狀改善觀察中，其餘民眾皆已自行返回跨年晚會現場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言