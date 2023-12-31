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民眾尖叫竄逃！跨年晚會驚傳有人持刀 高市府：無危險情況發生、警釐清中

中央社／ 高雄31日電

2024高雄跨年晚會今晚9時許，突然發生民眾推擠事件，高市府表示，根據目擊者供稱疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生，警方持續釐清中。

高雄市政府今晚在時代大道舉辦2024高雄跨年晚會，約晚間9時許突然發生民眾推擠事件，不少人驚慌四散、尖叫，還有物品散落一地；在場民眾說，「大象體操」演出時間，突然發生推擠事件，後排不斷擠前排，不知道發生何事。

高市府表示，根據目擊者供稱，疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，並無危險情況發生，也並未發現可疑人士導致民眾受傷，現場已在9時12分恢復平靜，警方持續釐清中。

高市府指出，針對少數民眾因推擠造成擦挫傷，現場醫護站人員皆協助處理中，目前僅剩2名民眾因推擠喘不過氣，經安撫休息後，症狀改善觀察中，其餘民眾皆已自行返回跨年晚會現場。

高雄跨年演唱會有觀眾受傷、醫務人員治療中。聯合報記者／吳慧芬 攝影
高雄跨年演唱會有觀眾受傷、醫務人員治療中。聯合報記者／吳慧芬 攝影

跨年晚會 高雄市

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