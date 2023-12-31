假健保局詐騙車手半路遇警攔查 被識破後45萬餘元全數追回
假健保局詐騙集團日前招募陳姓車手向王姓被害人取金融卡，提領45萬3千元，陳男無照騎機車半路遭北市保安警察大隊攔查，因講話結巴露餡，警方從他後背包中起出多張金融卡、全數贓款，依詐欺罪嫌送辦，並由檢方指揮溯源向上清查共犯。
保大警方指出，12月29日陳男騎機車行經內湖區成功路執行路檢勤務點，因無照駕駛，神色慌張、說話結巴，警方懷疑有違禁品，並識破他車手身分，隨後背包查獲金融卡6張、作案手機3支及贓款45萬3千元。
陳男自稱，剛剛向為姓被害人收取金融卡，提領45萬3千元，正要騎車到下一地點提款，卻遇到警方攔檢，坦承因為缺錢才會到詐團當車手。
保大警方指出，全案起獲的6張金融卡中，其中王姓被害人當日才至警局報案，不到30分鐘即查獲車手陳男，順利追回受騙的45萬3千元，王男感謝警方協助查獲。
其餘5名被害人僅遭收取金融卡，款項尚未提領，此案為假健保局詐團，涉嫌冒出公務員詐騙民眾，謊稱必須提供金融卡監管帳戶所有款項，全案移送法辦，並報請檢察官指揮積極向溯源，追查假健保局詐團共犯。
保大呼籲，參與詐騙集團車手可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金，法網恢恢疏而不漏，切勿心存僥倖，以身試法。
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