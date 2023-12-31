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影／蘆洲警分局2023全年取締酒駕649件 罰鍰總額超過5800萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區57歲周姓男子，不到1周之前才因酒駕被移送法辦吊扣駕照，前天又喝了威士比騎機車闖紅燈被警方攔下，加重罰則再罰款至少12萬7800元，也使蘆洲警分局全年累計告發649件酒駕，罰鍰總額超過5800萬元。

周男前天清晨6時許，騎機車在捷運蘆洲站旁闖紅燈，被三民派出所警員林德龍、郭松翰攔下，酒測值0.27毫克超標，且發現他是累犯、吊扣駕照期間又酒駕，最後依酒駕、闖紅燈、無照駕駛共罰12萬7800元，並扣車、吊扣牌照2年，再依公共危嫌罪嫌移送法辦。

蘆洲警分局2023年全年共告發649件酒後駕車，若按每件罰款9萬元計算，累計金額高達5841萬元，其中不乏累犯加重罰則，實際罰鍰總額應遠高於此。警方呼籲，歲末年終聚餐多、或者天冷進補，飲酒機會多，切勿心存僥倖酒駕觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

周姓男子酒後騎車還在警察面前闖紅燈，員警立刻調頭追上去攔查。記者林昭彰／翻攝
周姓男子酒後騎車還在警察面前闖紅燈，員警立刻調頭追上去攔查。記者林昭彰／翻攝
57歲周姓男子不到1周之前才因酒駕被移送法辦吊扣駕照，前天又酒駕機車闖紅燈被警方攔下，使蘆洲警分局全年累計告發649件酒駕，罰鍰總額超過5800萬元。記者林昭彰／翻攝
57歲周姓男子不到1周之前才因酒駕被移送法辦吊扣駕照，前天又酒駕機車闖紅燈被警方攔下，使蘆洲警分局全年累計告發649件酒駕，罰鍰總額超過5800萬元。記者林昭彰／翻攝

酒駕 罰款 新北 酒測

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