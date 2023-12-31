疑蓄意破壞 50元大小石頭貫穿古蹟窗戶 館方：勿以身試法
台南山上水道花園博物館工作人員日前發現，B館窗戶玻璃有一處直徑3公分以上的大洞，與50元硬幣大小的石頭，判斷疑遭不明人士蓄意破壞。館方人員痛斥「這是第一次發生」。館方除依規定向回報，今天完成玻璃更換。台南市文化局表示，水道花園博物館為國定古蹟，破壞古蹟除毀損珍貴資產，更需要負起相關刑責，呼籲有心人士切勿以身試法。
館方人員表示，日前發現B館靠近快濾筒室及辦公室附近的窗戶，有一處直徑3公分以上的破洞，周邊還伴隨著些許玻璃碎片並拾得疑似肇事、50元硬幣大小的石頭。館長黃文鍠說，除了依規定向上回報，再透過台南市文資處協助，由台南市建材銀行提供相符合的玻璃，以修舊如舊的方式在今天完成更換。
館方表示，雖然偶爾在園區割草清理環境，會有小碎石飛濺打到玻璃，但因為顆粒小，一般來說不可能會出現如此大的破洞。加上這段時間草皮生長緩慢，周遭也無安排除蚤，排除因碎石破壞的可能。館方還說，因附近沒有監視器，無法確切掌握破壞者特徵。
工作人員痛斥，雖然博物館占地遼闊，開園以來頻傳有意無意的破壞世界，但玻璃毀損，「這還是第一次發生」。
市府文化局表示，山上花園水博館為國定古蹟，依據《文化資產保存法》及相關法規規定，破壞古蹟可能會面臨6個月以上5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以上，2000萬元以下罰金，呼籲民眾要建立對文化的重視與參觀素養，呼籲有心人士切勿以身試法；館方表示，平日來館人數單日超過300人、假日一天能有1000人次，連假期間單日更能突破2000人來參觀，呼籲遊客們愛護公物，切勿以身試法。
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