北市女「坐椅子」肉身占車位 警：已違法可處500元罰鍰

網路社群社會事新聞影音上傳一段影片，可見一輛賓士車在北市大安區要停車，路邊停車格卻被一名女子「坐椅子」占車位，賓士車說「沒有這樣佔車位的」，該名女子只是頻頻喊說「不好意思」，最後賓士車選擇退讓離開。警方表示，肉身佔車位已違法，事後接獲檢舉，可依道交條例處500元罰鍰。

該部影片可見，雙方對話各有立場，坐在椅子上的女子說「他要過來了」，賓士車說「可是應該是沒有這樣佔車位，誰先到誰就要停」，女子回「不好意思啦，他剛從這個地方出去」，賓士車說「一樣啊，大家找車位都很辛苦」，女子說「我的公司就在這」，賓士車說「我的公司也在這啊」。

賓士車見對方肉身占車位不退讓，還頻頻說不好意思，又對方的馬自達休旅車折返回來，為了避免繼續爭論，只好離開作罷。

警方指出，事發在29日下午4點多，當時民眾報案忠孝東路三段217巷弄內有糾紛，到場時已無人在場，經回播電話確認，為車輛間的停車糾紛，當事者表示，事後將透過交大網站檢舉。