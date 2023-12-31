英勇救4人他們卻跑了 殉職消防分隊長父提疑點盼追查

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺本月28日和隊員合力救出火場受困4名男子，卻在搜索火場過程中不幸殉職。游尚樺父親悲慟寫下一封公開信，提到這次釀災主因是非法外籍移工，並質疑救出的失聯外籍移工，為何能住在那裡、誰聘用？房東、雇主，都難辭其咎，何時追查解決？移民署也表示，已和警方合力追查。

「非常感謝新竹縣長、消防局長率領消防、義消團隊，關心的團體大力協助，及高雄市政府、消防署也做需求的允諾」，游尚樺父親認為，「預防勝於治療」，很多難過事件發生，是多個錯誤（或許揣測）交集產生，無情的火神，會在任一缺口出現。

游父指出，這次釀災主因是非法外籍移工，救出失聯外籍移工，為何能住在那裡？誰聘用？一定有人知道，包括房東（住屋安全管理）、雇主，都難辭其咎，如何、何時追查解決？

游父感嘆，兒子總是身先士卒，臉書上期待每位打火兄弟，均平安離開火場，絕大多數在他鄉服務的消防弟兄，年紀輕輕開始，扛起國家救火、救護使命，逢短暫休假返鄉，又要面臨漂泊心情，增加執勤壓力。

游父指出，兒子常和他說：「調回家鄉遙遙無期，那麼多中南部弟兄學長在排隊返鄉，但是長年沒開缺」，掛念家鄉徒增工作壓力，結果尚樺這次卻「不告而別」返鄉，實在很悲傷……。

游父說，身為消防人員父親的他，只希望兒子能夠平安，他殉職「優秀」兩字難以承受，當初兒子在警大留在消防系，弟弟也追隨選擇消防工作，私心的他也期盼消防署長官，能多多照顧同為打火兄弟的胞弟。

游父指出，游弟數年前出任務，導致至今膝蓋韌帶撕裂傷，難以痊癒，期盼能在高雄港務消防隊平平安安，「無法再承受優秀了」，就這次白髮人送黑髮人之慟，只有夜闌人靜放釋放。游父最後也在信尾署名：「不希望尚樺優秀的父慟」。該信曝光也引來不少消防弟兄不捨，新竹縣消防局也證實該信為游父所寫。