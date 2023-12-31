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北市東門市場「第三隻手」偷錢包 糗...攤販監視器全錄下遭逮

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

劉姓男子是慣竊，日前尾隨在北市東門市買菜的黃姓男子，見他包包拉鍊沒拉，直接伸出「第三隻手」偷走錢包，黃男回家發現錢包不翼而飛報警。警方跟攤販一一詢問、調閱監視器畫面，果真順利找到劉男偷竊過程，通知他到案說明後送辦。

中正一分局仁愛路派出所警方24日早上10點多獲報，黃男（40歲）稱早上買完菜回家，錢包卻不見，懷疑是在東門市場被人偷走。警方獲悉，詢問黃男曾光顧過的攤位，至市場逐一檢視各攤位監視器畫面，果真發現一名男子形跡可疑，時不時東張西望及抓頭撓腮，疑似在觀察時機下手行竊，而偷竊過程也全被拍下。

警方兩小時內釐清出犯嫌身分是慣竊劉男（55歲），通知到案說明。劉男到案供稱，錢包內只有200多元，拿走現金後其他證件、卡片就隨手一丟，也不清楚丟在哪，警詢後依竊盜罪送辦。

中正一分局呼籲，民眾在大眾運輸交通工具或至人潮擁擠之市場、公共場所、觀光景點購物、旅遊時，應注意隨身攜帶之物品不要離開視線所及範圍，並應將包包關上，此外，亦可將背包轉往胸前背戴，避免遭小偷扒竊。

劉姓男子日前在北市東門市場，趁人不注意伸出「第三隻手」偷走錢包，偷竊過程都被攤販監視器畫面拍下，警方通知他到案說明送辦。記者翁至成／翻攝
劉姓男子日前在北市東門市場，趁人不注意伸出「第三隻手」偷走錢包，偷竊過程都被攤販監視器畫面拍下，警方通知他到案說明送辦。記者翁至成／翻攝

監視器 偷竊 小偷

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