北市東門市場「第三隻手」偷錢包 糗...攤販監視器全錄下遭逮

劉姓男子是慣竊，日前尾隨在北市東門市買菜的黃姓男子，見他包包拉鍊沒拉，直接伸出「第三隻手」偷走錢包，黃男回家發現錢包不翼而飛報警。警方跟攤販一一詢問、調閱監視器畫面，果真順利找到劉男偷竊過程，通知他到案說明後送辦。

中正一分局仁愛路派出所警方24日早上10點多獲報，黃男（40歲）稱早上買完菜回家，錢包卻不見，懷疑是在東門市場被人偷走。警方獲悉，詢問黃男曾光顧過的攤位，至市場逐一檢視各攤位監視器畫面，果真發現一名男子形跡可疑，時不時東張西望及抓頭撓腮，疑似在觀察時機下手行竊，而偷竊過程也全被拍下。

警方兩小時內釐清出犯嫌身分是慣竊劉男（55歲），通知到案說明。劉男到案供稱，錢包內只有200多元，拿走現金後其他證件、卡片就隨手一丟，也不清楚丟在哪，警詢後依竊盜罪送辦。