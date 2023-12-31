快訊

多吃山葵有助加強記憶力可望預防失智症？教授告訴你實情為何

MLB／2024千萬俱樂部日本7人 大谷翔平大幅領先兩大天王

為割頸國中生穿白衣默哀 網友發起1月6日立院快閃

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導

新北市某完全中學本月25日發生校園喋血案，被害人遭同校學生以彈簧刀刺中頸部、胸部等處，身重10刀，搶救不治。此事引發社會震撼，凸顯出現校園安全管理等制度問題，老師管教權被綁手綁腳，讓第一線老師有許多無奈，家長更是焦慮不已。臉書粉專「孩想陪你長大」今天宣布，1月6日將到立院辦快閃活動，希望參加者專穿白衣，齊聲表達訴求，也希望類似悲劇別再重演。

還想陪你長大臉書粉專有表達幾項訴求及作法，包括前線失守：針對有案底學生，學校建立追蹤清單。特殊情況老師可以先沒收危險物品或請警衛代為通報及沒收，並加重監護人的教育時數與罰則。

其次是中線失靈，未成年減刑部分應斟酌修正，若為「重大刑案或重罪再犯不可以減刑」。再者是後線失能，前科塗銷無限制應改為增加前科塗銷限制，包括審酌犯後態度、刑案程度等，一律可以保護管束應修正為「重罪不得保護管束」

主張需要更正的法條還包括，建構全國校園共通紀錄系統，提倡修改教師輔導管教辦法修正，納入特殊沒收權、通報權、教育部處置權等，提倡修該少事法84條，加重未成年監護人的教育處分及罰緩，積極督促監護人行使家庭教育功能。

設在學校的2處追思小站持續有許多卡片、紙鶴、鮮花湧入，校門口也有許多民眾送來花束致意。圖／校方提供
設在學校的2處追思小站持續有許多卡片、紙鶴、鮮花湧入，校門口也有許多民眾送來花束致意。圖／校方提供
設在學校的2處追思小站持續有許多卡片、紙鶴、鮮花湧入，校門口也有許多民眾送來花束致意。圖／校方提供
設在學校的2處追思小站持續有許多卡片、紙鶴、鮮花湧入，校門口也有許多民眾送來花束致意。圖／校方提供

校園 未成年

延伸閱讀

國中生之死 吳鳳：最重要的教育在家庭 多注意孩子行為

阿姑周遊刷臉募資近3億做公益 談國中生割喉「太殘忍」

國三生被割頸離世無法一起畢業 學校擬補畢業證書「不留遺憾」

阿姑周遊刷臉募資近3億做公益 談國中生割喉「太殘忍」

相關新聞

為割頸國中生穿白衣默哀 網友發起1月6日立院快閃

新北市某完全中學本月25日發生校園喋血案，被害人遭同校學生以彈簧刀刺中頸部、胸部等處，身重10刀，搶救不治。此事引發社會...

影／新北機車翹孤輪耍帥白目PO網 招來4萬6罰款並移送法辦

一群年輕人共6輛機車，昨天凌晨路過新北市八里區龍米路，其中1輛開始耍帥翹孤輪展特技，同行友人還錄影上傳網路，警方發現主動...

元旦連假花蓮2山友摔傷 空勤直升機一同吊掛救援

許多山友趁元旦3天連假登山迎接2024年，2名山友卻相繼受傷，54歲郭姓男山友昨天攀登馬比杉山時不慎在雪地滑倒，導致頭部...

台大登山社男生受困南橫山谷一整晚 今早順利獲救

台大登山社沈姓男學生共13人行走古道從咲咲山轉往轆轆溫泉，昨日山區天候不佳撤退，沈男下山途中，意外摔落50公尺深山谷，一...

國中生割頸案引發衝突 退休校長憶拜會宮廟老大 才解師生騒擾難題

新北市一名國中學生遭同學持刀割頸死亡，社會譁然。基隆市退休教長楊熾瀧憶起30年前，為解決幫派介入校園， 他直接到宮廟拜訪...

有證停身障車位 警沒看到放前檔仍開單 法官撤銷罰單

台中市郭姓男子因母親患有失智症，領有身心障礙停車證，去年9月間，郭男開車載母親訪友，停在南區復興路二段的身障停車格，但卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。