為割頸國中生穿白衣默哀 網友發起1月6日立院快閃
新北市某完全中學本月25日發生校園喋血案，被害人遭同校學生以彈簧刀刺中頸部、胸部等處，身重10刀，搶救不治。此事引發社會震撼，凸顯出現校園安全管理等制度問題，老師管教權被綁手綁腳，讓第一線老師有許多無奈，家長更是焦慮不已。臉書粉專「孩想陪你長大」今天宣布，1月6日將到立院辦快閃活動，希望參加者專穿白衣，齊聲表達訴求，也希望類似悲劇別再重演。
還想陪你長大臉書粉專有表達幾項訴求及作法，包括前線失守：針對有案底學生，學校建立追蹤清單。特殊情況老師可以先沒收危險物品或請警衛代為通報及沒收，並加重監護人的教育時數與罰則。
其次是中線失靈，未成年減刑部分應斟酌修正，若為「重大刑案或重罪再犯不可以減刑」。再者是後線失能，前科塗銷無限制應改為增加前科塗銷限制，包括審酌犯後態度、刑案程度等，一律可以保護管束應修正為「重罪不得保護管束」
主張需要更正的法條還包括，建構全國校園共通紀錄系統，提倡修改教師輔導管教辦法修正，納入特殊沒收權、通報權、教育部處置權等，提倡修該少事法84條，加重未成年監護人的教育處分及罰緩，積極督促監護人行使家庭教育功能。
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