台大登山社男生受困南橫山谷一整晚 今早順利獲救

台大登山社沈姓男學生共13人行走古道從咲咲山轉往轆轆溫泉，昨日山區天候不佳撤退，沈男下山途中，意外摔落50公尺深山谷，一整晚受困溪谷無法動彈，今早先由搜救人員人力接駁救援至地面，最後透過直升機送醫。消防局表示，男學生頸部、額頭及臉部都有傷勢，意識清楚、生命徵象穩定。

台東縣消防局救災救護指揮中心30日下午4點43分接獲報案，咲咲山至轆轆溫泉古道有一名男子不慎摔落山谷待援，經查報案者是台大登山社成員。

接獲報案後，消防局關山大隊第一梯次搜救人員連夜出發，因山區大雨，搜救人員先抵達新武橋登山口紮營，天亮後自登山口出發救援，7點43分下切至山谷接觸男學生，基本處理傷口後，花1個多小時接力將人運送至步道，最後送至同行夥伴紮營地點等待空勤直升機。