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台大登山社男生受困南橫山谷一整晚 今早順利獲救
台大登山社沈姓男學生共13人行走古道從咲咲山轉往轆轆溫泉，昨日山區天候不佳撤退，沈男下山途中，意外摔落50公尺深山谷，一整晚受困溪谷無法動彈，今早先由搜救人員人力接駁救援至地面，最後透過直升機送醫。消防局表示，男學生頸部、額頭及臉部都有傷勢，意識清楚、生命徵象穩定。
台東縣消防局救災救護指揮中心30日下午4點43分接獲報案，咲咲山至轆轆溫泉古道有一名男子不慎摔落山谷待援，經查報案者是台大登山社成員。
接獲報案後，消防局關山大隊第一梯次搜救人員連夜出發，因山區大雨，搜救人員先抵達新武橋登山口紮營，天亮後自登山口出發救援，7點43分下切至山谷接觸男學生，基本處理傷口後，花1個多小時接力將人運送至步道，最後送至同行夥伴紮營地點等待空勤直升機。
消防局指出，空勤總隊直升機10點38分到達現場，11點29分救護車自豐年機場將人送往馬偕醫院救治。醫院初步檢視，沈男無法行走，頸部痠痛，左眼瘀青、左側額頭及左側臉頰各有一處約3公分擦傷 ，生命跡象穩定。消防局說，此次救援，共集結11名警義消完成任務；溫泉古道多處崩塌無人維護，形勢險峻，民眾不要輕易挑戰這條路徑。
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