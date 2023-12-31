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國中生割頸案引發衝突 退休校長憶拜會宮廟老大 才解師生騒擾難題

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市一名國中學生遭同學持刀割頸死亡，社會譁然。基隆市退休教長楊熾瀧憶起30年前，為解決幫派介入校園， 他直接到宮廟拜訪「宮主老大」，才化解在校師生被騷擾事件。他說，現在的教育體制，老師的管教權力更被限縮，要「教化」學生的確需要更強的心臟與更大的智慧。

楊熾瀧也在文中感嘆，經師易求，人師難得，台灣如今在在過度強調民主、高關懷、零體罰、愛的教育的年代，第一線有責無權的教育工作者，如何引領狂飆叛逆青少學子，渡過急急惡水？只能說宰相有權能割地，孤臣無力可回天。

新北市1名國中生在校內與另名同年級學生發生衝突，被刺中10刀喪命，校園管教和學生安全受關注。楊熾瀧在臉書發表「死了一位國中生之後」文章，回憶在1995年代理暖暖國中校長時，校內氣氛紊亂低迷，只得採取霹靂手段，希望能撥亂反正。

楊熾瀧說，除了信心喊話，要求全校師生珍惜校譽，榮辱與共，也勸請老師嚴管勤教。少數老師教學怠惰、熱衷股市，則採緊逼盯人制止。他還「授權」老師可不定時搜查書包，查看是否有香菸、刀械等違禁品。查堂時，看到學生打瞌睡者，有時會「直接巴下去」，自嘲是「酷吏」。

楊熾瀧察覺校內外有一幫八家將子弟，校外年輕人多為中輟生，上下學時段會騎機車在校外暖中路叫囂，甚至堵人勒索圍毆，部分學生視上學為畏途。

為了解決這個亂象，楊熾瀧說他和當時的訓導主任、體育組長，帶著1罐茶葉，直接前往這群八家將所屬的宮廟，在廟外的巷道遇見1、20名刺青少年跨坐圍牆，有些人斜視挑釁，但也有跳下來跟 他們問好。

楊熾瀧說，進入宮廟後，「宮主老大泰然自若、大馬金刀盤坐太師椅上」，對方看見他們造訪頗為詫異。他說明來意，並在雙方交談一會兒後，對方表示，衝著校長帶種，親自前來懇託，「給你面子」，今後校內校外絕不打擾，終讓校園慢慢重回祥和寧靜。

楊熾瀧表示，早年的老師有較高的管教權力和裁量空間，雖說要與時俱進，尊重學生的隱私權，但現在針對特定對象「搜書包」要有家長代表在場，就有點矯枉過正。

基隆市1名現任國中校長也說，多年前在1所「風評」不錯的國中擔任生教組長、學務主任，在校門口或教室檢查學生書包，曾找到蝴蝶刀、扁鑽、手指虎、雙截棍、色情書刊和菸、酒、檳榔和打火機。對比現在的管教規定，已較難防患於未然。

基隆市退休教長楊熾瀧在臉書貼文「死了一位國中生之後」，憶起約30年前走訪宮廟，化解「八家將」騷擾學生的往事。圖／楊熾瀧提供
基隆市退休教長楊熾瀧在臉書貼文「死了一位國中生之後」，憶起約30年前走訪宮廟，化解「八家將」騷擾學生的往事。圖／楊熾瀧提供
基隆市退休教長楊熾瀧在臉書貼文「死了一位國中生之後」，憶起約30年前走訪宮廟，化解「八家將」騷擾學生的往事。圖／楊熾瀧提供
基隆市退休教長楊熾瀧在臉書貼文「死了一位國中生之後」，憶起約30年前走訪宮廟，化解「八家將」騷擾學生的往事。圖／楊熾瀧提供

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