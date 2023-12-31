有證停身障車位 警沒看到放前檔仍開單 法官撤銷罰單
台中市郭姓男子因母親患有失智症，領有身心障礙停車證，去年9月間，郭男開車載母親訪友，停在南區復興路二段的身障停車格，但卻被警方認定，未將車證擺放在前檔玻璃，開單告發，郭遭罰1200元，郭申訴強調有車證，但仍被開罰，郭打行政訴訟，法官認為，身證車格是處罰未具資格占用者，認警方開罰無理由，撤銷罰單。
判決指出，郭姓男子的母親患有失智症，郭男申請身心障礙停車證，去年9月11日下午1時許，郭男開車載母親訪友，前往南區復興路二段一帶，郭男將車停在殘障停車格，但被第三警分局健康所警員發現，郭男的前檔沒有擺放身心障礙停車證，被警方開單告發，台中市交通事件裁決處開罰1200元。
郭男以其領有殘障停車證，向台中市交通事件裁決處提出申訴，裁決處請警方查明事實，警方仍認定根據舉發相片，郭男未依規定將車證擺放在轎車前檔玻璃，違規事證明確，依法告發有據。
郭男再向台中高等行政法院地方訴訟庭，提起行政訴訟，抗辯其領有身心障礙停車證，且警方舉發相片僅能模糊辨識車輛停在身心障礙車格內，但前檔玻璃、車輛外型、車頂都不可辨識，而且也沒有舉證他未將車證擺在前檔玻璃，但實際上他有將車證放在前檔玻璃，請求撤單。
法官審酌，依照道交條例規定，處罰是為了落實身心障礙者的停車權益，避免不具身心障礙身分的人，占用身心障礙車位，而非在處罰具有身心障礙者的停車權益，雖然身障車位管理辦法有要求，身障者需要把專用車證放置在前檔玻璃，以供查驗，但既使身心障礙者漏放，仍不得剝奪其停放身心障礙車格的權利，因此不認定郭男有違規，撤銷罰單，仍可上訴。
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