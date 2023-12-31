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萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警到場後發現貓咪吊掛在牆邊，趕緊用衣服蓋住貓咪穩定情緒，一人解開電線、一人則不斷摸摸牠安撫心情，貓咪彷彿知道員警們是來幫牠的，也乖乖不動，最後成功救起；警方將貓咪送醫治療及掃描晶片，但無法確認飼主，已通報動保人員帶回收容。

桃園警分局大樹派出所員警昨晚9點30分許巡邏時接獲民眾報案，金門二街人行道旁的圍牆上有隻貓咪疑似失足，跌落被電線纏住掛在牆上不斷哀嚎，請警方派員協助處理。

員警抵達現場時，不斷喵喵叫找尋貓咪的蹤影，結果在地板旁邊發現貓咪右後腳被電線纏住，倒吊在牆根處不斷掙扎喊叫，為避免貓咪緊張攻擊，員警用衣服將牠覆蓋安撫，待貓咪情緒較平穩後，再試著把電線解開，貓咪似乎也知道員警在救援，乖乖配合停止掙扎，期間員警不斷溫柔撫摸貓咪，說著「沒事了沒事了」，最終順利將電線解開。

救援成功後員警抱起貓咪，發現牠右腳受傷流血，問了一句「牠流血了怎麼辦？」結果貓咪突然很有靈性地「喵」了一聲，好像是在道謝並提醒員警送牠去醫院，讓員警忍不住笑出來；而該隻貓咪體型壯碩、個性溫馴，疑似是有人飼養走失，經送往獸醫院治療及掃描晶片，但無法確認飼主，已依規定通報動保人員帶回收容。

桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

貓咪 桃園 金門

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