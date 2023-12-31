疑停車糾紛 台南市客運轉運站驚傳男乘客毆打女保全

台南市北區公園路上的長途客運轉運站，昨天深夜驚傳男乘客涉嫌毆打女保全。警方到場了解，站方女保全與男乘客疑為了停車問題起爭執，男客人動手毆打女保全；男站務人員看不下去上前勸阻，也遭男客毆打，男站務員與男客已互提涉嫌傷害告訴。

警方調查，台南轉運站所屬李姓女保全員（41歲），疑為了蘇姓男乘客（52歲）的停車問題，上前找蘇男理論，李女可能態度較為強悍、口氣大聲，讓蘇覺得不悅，蘇先動手毆打李女，接著兩人爆發拉扯衝突，李女被打倒在地上，蘇還強摔對方手機、拳打腳踢，持續毆打李女並破口大罵。

轉運站上盧姓男站務人員（32歲）見狀、看不下去，上前勸阻，也遭到蘇毆打波及，公親變事主。警方獲報趕抵時，雙方已無肢體衝突，都被帶回派出所查辦，蘇與盧姓站務員互提傷害告訴。