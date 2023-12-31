太扯了！竹東2男超商外裸下體 疑不當連結路人嚇壞

新竹縣竹東鎮2名男子昨晚8時許，在某超商門口打起地鋪，2人還裸露下半身，疑似性交，其中一名男子過程中還撐起身體，仔細欣賞背對他男伴的「菊花」，嚇壞路人報警。警方獲報後，立即到場將2人帶回警所釐清，訊後依妨害風化罪嫌送辦。

「黑色豪門企業」社群影音分享，2名男子昨晚在竹東某超商門口裸露下體，一人趴躺在地上，另一人則撐起趴在上方，2人動作疑似在性交，騎機車行經的路人見狀錄影驚呼：「哇，太扯了」，並在影片下方註明：「竹東，肛肛好」。

竹東警分局表示，昨天（30日）晚間8時許，接獲民眾報案於竹東鎮某超商旁，有2名男子下半身呈裸露狀，疑似在性交，警方立即到場將2名男子帶返所釐清案情，全案依妨害風化罪嫌偵辦。