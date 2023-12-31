聽新聞
test
0:00 / 0:00
太扯了！竹東2男超商外裸下體 疑不當連結路人嚇壞
新竹縣竹東鎮2名男子昨晚8時許，在某超商門口打起地鋪，2人還裸露下半身，疑似性交，其中一名男子過程中還撐起身體，仔細欣賞背對他男伴的「菊花」，嚇壞路人報警。警方獲報後，立即到場將2人帶回警所釐清，訊後依妨害風化罪嫌送辦。
「黑色豪門企業」社群影音分享，2名男子昨晚在竹東某超商門口裸露下體，一人趴躺在地上，另一人則撐起趴在上方，2人動作疑似在性交，騎機車行經的路人見狀錄影驚呼：「哇，太扯了」，並在影片下方註明：「竹東，肛肛好」。
竹東警分局表示，昨天（30日）晚間8時許，接獲民眾報案於竹東鎮某超商旁，有2名男子下半身呈裸露狀，疑似在性交，警方立即到場將2名男子帶返所釐清案情，全案依妨害風化罪嫌偵辦。
警方指出，根據刑法第234條規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。警方呼籲，切勿因一時衝動做出違反社會善良風俗的行為，觸犯法網；民眾若發現任何不法情事，可立即撥打110報案電話，尋求警方協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言