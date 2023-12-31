聽新聞
test
0:00 / 0:00
不能說的秘密！高雄婦匯63萬買啞鈴 警追問她寫下原因
李姓女子前天下午到高雄市某銀行匯款63萬到私人帳戶，行員發現有異報警，李誆稱要買啞鈴健身器材，警方懷疑她遭詐騙，一再追問，李用紙筆寫下「買股票結帳」，因對方要求不能講出秘密，警方破解騙局，成功阻詐，保住李的積蓄。
李姓女子（45歲）前天下午1時許，前往高雄市五甲地區的元大銀行匯款63萬，行員見她匯款至私人帳戶，關懷提問，李只要買物品的貨款，行員懷疑她遇到詐騙集團報警。
五甲派出所所長張志忠、警員吳歡、洪一戎獲報，趕抵銀行了解，李告知警方要買貨物商品，警方問要買什麼？李誆稱要買啞鈴健身運動器材還有手機，當下還抱怨「連自己要匯款都這麼麻煩」。
警方好言提醒，一般人匯款都會明講原因，但你會遲疑就代表有某種原因，李稱她不想講，因見警方一再追問，後告知「我可以用寫的告訴你們」，隨後寫下寫下「我是買股票要結帳」等語。
警方見紙條內容，研判李落入假投資圈套，李才告知因當天接到營業員通知，她抽中股價超過百元的股票，需先匯63萬才能保留資格，她以為「幸運之神」降臨，因營業員叮嚀，「好康絕對不可以跟別人說」，她才不願說出原因。
警方當場機會教育一番，指假投資詐騙案例多，許多人匯款後錢都拿不回來，李的發財夢驚醒，感謝警方保住她的積蓄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言