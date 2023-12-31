不能說的秘密！高雄婦匯63萬買啞鈴 警追問她寫下原因

李姓女子前天下午到高雄市某銀行匯款63萬到私人帳戶，行員發現有異報警，李誆稱要買啞鈴健身器材，警方懷疑她遭詐騙，一再追問，李用紙筆寫下「買股票結帳」，因對方要求不能講出秘密，警方破解騙局，成功阻詐，保住李的積蓄。

李姓女子（45歲）前天下午1時許，前往高雄市五甲地區的元大銀行匯款63萬，行員見她匯款至私人帳戶，關懷提問，李只要買物品的貨款，行員懷疑她遇到詐騙集團報警。

五甲派出所所長張志忠、警員吳歡、洪一戎獲報，趕抵銀行了解，李告知警方要買貨物商品，警方問要買什麼？李誆稱要買啞鈴健身運動器材還有手機，當下還抱怨「連自己要匯款都這麼麻煩」。

警方好言提醒，一般人匯款都會明講原因，但你會遲疑就代表有某種原因，李稱她不想講，因見警方一再追問，後告知「我可以用寫的告訴你們」，隨後寫下寫下「我是買股票要結帳」等語。

警方見紙條內容，研判李落入假投資圈套，李才告知因當天接到營業員通知，她抽中股價超過百元的股票，需先匯63萬才能保留資格，她以為「幸運之神」降臨，因營業員叮嚀，「好康絕對不可以跟別人說」，她才不願說出原因。