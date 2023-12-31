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這名警察厲害了 當街識破詐騙案 幫老婦保住30餘萬元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗警察分局公館分駐所警員陳柏均日前執勤途中，查獲詐騙集團湯姓車手當街取款30餘萬元，羅姓老婦人還一度幫湯姓車手圓謊，仍被陳柏均識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

陳柏均12月28日下午3點半左右在公館鄉市區，騎機車執行勤區訪查，發現湯姓男子（22歲）、羅姓老婦人（73歲）在路邊交談，湯男異常緊張，更慌張的將手提紙袋塞入包包內，陳柏均可疑趨前詢問。

湯男當場瞎掰是找朋友向老婦人問路，老婦人竟也幫忙圓謊表示沒事，30餘萬元要拿到銀行存款，陳柏均發現兩人說詞不一，湯男後來坦承取款車手，交出收到30餘萬元、偽造理財專員工作證、收據，及手機等證物。

警方調查，羅姓老婦人日前於網路點選廣告連結，加入投資理財群組，群組內投顧老師稱可以代操作股票獲高利潤，羅一時心動信以為真，取款30餘萬元，面交給理財專員，警方當場識破逮捕湯姓車手。

羅姓老婦人不禁感嘆，一時衝動誤信詐騙集團，還好遇到員警即時攔阻，30餘萬元血汗錢差點化為烏有，苗栗警分局呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗之親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法交易管道，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。

詐騙集團湯姓車手日前在苗栗縣公館鄉當街取款30餘萬元，員警當場識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
詐騙集團湯姓車手日前在苗栗縣公館鄉當街取款30餘萬元，員警當場識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
詐騙集團湯姓車手日前在苗栗縣公館鄉當街取款30餘萬元，員警當場識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
詐騙集團湯姓車手日前在苗栗縣公館鄉當街取款30餘萬元，員警當場識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
詐騙集團湯姓車手日前在苗栗縣公館鄉當街取款30餘萬元，員警當場識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供
詐騙集團湯姓車手日前在苗栗縣公館鄉當街取款30餘萬元，員警當場識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／苗栗警察分局提供

老婦 詐騙集團 車手

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