這名警察厲害了 當街識破詐騙案 幫老婦保住30餘萬元

苗栗警察分局公館分駐所警員陳柏均日前執勤途中，查獲詐騙集團湯姓車手當街取款30餘萬元，羅姓老婦人還一度幫湯姓車手圓謊，仍被陳柏均識破，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

陳柏均12月28日下午3點半左右在公館鄉市區，騎機車執行勤區訪查，發現湯姓男子（22歲）、羅姓老婦人（73歲）在路邊交談，湯男異常緊張，更慌張的將手提紙袋塞入包包內，陳柏均可疑趨前詢問。

湯男當場瞎掰是找朋友向老婦人問路，老婦人竟也幫忙圓謊表示沒事，30餘萬元要拿到銀行存款，陳柏均發現兩人說詞不一，湯男後來坦承取款車手，交出收到30餘萬元、偽造理財專員工作證、收據，及手機等證物。

警方調查，羅姓老婦人日前於網路點選廣告連結，加入投資理財群組，群組內投顧老師稱可以代操作股票獲高利潤，羅一時心動信以為真，取款30餘萬元，面交給理財專員，警方當場識破逮捕湯姓車手。