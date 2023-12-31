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影／七旬婦就醫中突呼吸困難 家人急衝警所求開道
台中市簡姓男子在27日欲載年已七旬的胞姐就醫，未料途中胞姐突然呼吸困難、臉色蒼白，簡見到第四警分局南屯所即在路旁，趕緊衝進派出所內，請警方開道協助，警方在8分鐘內，順利協助簡送其胞姐到醫院。
經查，簡姓男子在27日晚間駕駛廂型車，欲帶其七旬姊姊前往中國醫藥大學就醫，途中因簡男胞姐臉色蒼白、雙手不斷摀著胸口，呼吸困難，簡見路旁恰好是第四警分局南屯所，因此趕緊衝進派出所內，向值班班警員求助。
南屯所副所長黃智偉、警員賴楷棟得知後，見連忙駕駛巡邏車一路鳴笛，使駕車跟隨的簡男可以順暢通行，將原本需20分鐘的車程，僅花8分鐘趕抵醫院急診室，讓簡女可以及時受到診治。
第四警分局長李建興表示，員警本著同理心主動為民開道，但也呼籲民眾如遇疾病救護案件，可以優先叫救護車，除能初步得到合適的救護，也可把握黃金搶救時間。
另提醒用路人如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時，即使有優先行駛的路權也應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能夠順利進行。
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