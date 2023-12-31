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影／曾任義警失智翁找不到家 員警發現他激動擁抱警

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

81歲老翁昨天早上出門到下午仍未返家，他有輕微失智，兒子急報案，台中市東勢警分局茅埔派出所員警協尋，二小時內找到老翁，他看到員警激動又開心「抱警」，他曾是義警，看到警察特別有親切感。

劉姓老翁昨天早上6點外出，至傍晚4點仍未返家，兒子發覺父親尚未回家，急向東勢分局茅埔派出所報案，請求警方協尋。

經了解，家住東勢區的劉姓老翁習慣從家中步行3小時至白毛台自家農園後再步行返家，通常下午3點即可到家。老翁昨天外出後，傍晚仍未返家，兒子遍尋不到父親，因父親年事已高且有輕微失智傾向，立即著急的向茅埔派出所報案。

員警受理報案後，立即通報線上巡邏網加強尋找，茅埔所所長洪存孝及警員黃志賢昨晚6點多巡經轄內和興宮時，發現一位疑似迷途老翁，上前關心詢問。

老翁表示自己早上外出後忘了如何返家，在附近果園、宮廟走了一個下午還是想不起來回家的路，正感到疲憊無助時，終於看到警察，十分激動、開心抱著員警。

員警確認為是失蹤的劉姓老翁，先將他帶回派出所休息，並立即通知家屬到場。兒子表示，父親曾擔任過和平分局的義警，所以看到警察會很開心，他很感謝警方兩個小時內找到父親。

東勢分局呼籲，家屬應注意家中年長者動態，勿讓其獨自外出以防長輩迷失，可向有關單位申請失智手環或至派出所申請指紋建檔以利辨識身分，迷途時可迅速協助他返家。

劉姓老翁昨天未返家，兒子發覺父親尚未回家，急向台中市東勢分局茅埔派出所報案，請求警方協尋，警方獲報後兩小時內找到老翁，老翁開心激動抱著警察。圖／警方提供
劉姓老翁昨天未返家，兒子發覺父親尚未回家，急向台中市東勢分局茅埔派出所報案，請求警方協尋，警方獲報後兩小時內找到老翁，老翁開心激動抱著警察。圖／警方提供

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