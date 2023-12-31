假外甥電話借款35萬元 舅舅到郵局要匯款險被騙

台南市曾姓老翁，前天中午12點多接到詐騙集團來電，對方用「猜猜我是誰」的詐騙手法，誆稱是老翁的外甥，跟老翁表示因為支票快到期了，須借款35萬元周轉，只需要借款1天後就會歸還，老翁不疑有他前往郵局匯款，郵局人員驚覺有異報警，警民合力勸阻下保住他翁辛苦積蓄。

65歲曾姓老翁前天中午1點多接到詐騙集團來電，對方用「猜猜我是誰」老梗，向曾翁表示是他的外甥，並誆稱「他的電話號碼剛換過」，老翁認為許久未聯絡的外甥突然來電寒暄問暖，令他備感溫馨，對方並稱因個人支票存款不足問題，急需35萬元周轉，約定只向老翁借一天就會歸還。

曾因剛從睡夢中醒來，意識還有點恍惚、迷糊之中不疑有他，當講完電話後，曾隨即前往中西區友愛街一家郵局表示要匯款35萬元。郵局人員關懷提問匯款用途時，老翁卻不願告知，疑似遭到詐騙，報警求助。