快訊

違法露營區釣魚池父子落水雙亡 業者道歉：無限期停業

假外甥電話借款35萬元 舅舅到郵局要匯款險被騙

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市曾姓老翁，前天中午12點多接到詐騙集團來電，對方用「猜猜我是誰」的詐騙手法，誆稱是老翁的外甥，跟老翁表示因為支票快到期了，須借款35萬元周轉，只需要借款1天後就會歸還，老翁不疑有他前往郵局匯款，郵局人員驚覺有異報警，警民合力勸阻下保住他翁辛苦積蓄。

65歲曾姓老翁前天中午1點多接到詐騙集團來電，對方用「猜猜我是誰」老梗，向曾翁表示是他的外甥，並誆稱「他的電話號碼剛換過」，老翁認為許久未聯絡的外甥突然來電寒暄問暖，令他備感溫馨，對方並稱因個人支票存款不足問題，急需35萬元周轉，約定只向老翁借一天就會歸還。

曾因剛從睡夢中醒來，意識還有點恍惚、迷糊之中不疑有他，當講完電話後，曾隨即前往中西區友愛街一家郵局表示要匯款35萬元。郵局人員關懷提問匯款用途時，老翁卻不願告知，疑似遭到詐騙，報警求助。

市警二分局中正所副所長顏呈叡、警員吳聖祥獲報後立即趕至現場，經員警耐心向其詢問後，曾才表示因接獲來電，對方於電話中一直叫他舅舅，並向老翁表示是多年不見的外甥，經與對方加Line後，對方稱近期因支票存款不足問題，向他借錢。員警聽聞後，發現此為猜猜我是誰詐騙手法，並拿出實際的新聞案例勸說，曾翁始恍然大悟，取消匯款念頭，幫他守住辛苦存下的積蓄。

65歲曾姓老翁(右)遭到電信詐騙，恍神前往郵局要匯款，台南市警二分局中正所副所長顏呈叡(左)拿出實際案例勸說，幫他守住辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝
65歲曾姓老翁(右)遭到電信詐騙，恍神前往郵局要匯款，台南市警二分局中正所副所長顏呈叡(左)拿出實際案例勸說，幫他守住辛苦積蓄。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 郵局

延伸閱讀

日收3萬信！芬蘭聖誕老人村郵局徵「精靈」助手

老翁違規右轉拒檢 嘉警攔停撞上機車老翁癱瘓 判國賠299萬

老翁誤信飆股群組 通霄郵局報警阻詐攔下50多萬元

殺豬公去郵局存因硬幣有銅銹遭拒收 內行人曝：用此物秒解決

相關新聞

違法露營區釣魚池父子落水雙亡 業者道歉：無限期停業

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，昨天發生父子遊客在釣魚池溺水事件，30歲謝姓男子和2歲兒子上午8點在釣魚池落水失...

違法露營場釣魚池溺水 父救子雙亡

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，昨天發生父子遊客在釣魚池溺水不幸事件，30歲謝姓男子和2歲兒子上午8點左右在釣魚...

婦駕車切西瓜撞學童 Cheap：出事怪A柱、台中行人地獄大概15層

台中市兩名國小學童29日在學校附近過馬路，走在斑馬線上遭左轉車輛直接撞上，就醫後幸無大礙，肇事駕駛李姓婦人辯稱「視線死角...

新北某國中學生帶玩具槍到校玩耍 學校立即沒收

新北市發生國三生被彈簧刀割頸案，校園安全問題備受關注，昨天（29日）新北有一所國中有學生帶仿真玩具手槍到校玩耍，被老師發現後通報學...

台大登山社學生跌落40米邊坡 台東消防局連夜上山救人

台東縣海端鄉今天傳出山難事故，台大登山社13人計畫攀登咲咲山轉往轆轆野溪溫泉，最後因天氣不佳取消行程，下山途中在古道上休...

影／台鐵集集線列車撞機車 男騎士頭顱破裂死亡

台鐵集集線今晚發生死亡事故，一輛列車晚間5時59分行經集集鎮龍泉車站附近隘埔巷平交道，與穿越平交道的機車碰撞，機車遭重大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。