婦駕車切西瓜撞學童 Cheap：出事怪A柱、台中行人地獄大概15層
台中市兩名國小學童29日在學校附近過馬路，走在斑馬線上遭左轉車輛直接撞上，就醫後幸無大礙，肇事駕駛李姓婦人辯稱「視線死角沒有看到」。對此，網紅Cheap在臉書表示，出事了就怪A柱，還好這駕駛速度不快，要不然又是一起悲劇。
「真的別唬爛，什麼都推給A柱」，Cheap表示，駕駛轉彎時不要切西瓜，過路心再轉，然後身體坐挺一點，擺頭左右看，絕對過彎0死角。一堆人都懶骨頭，脖子跟打石膏一樣，連轉都不會轉，出事了就怪A柱，有夠母湯。還好這駕駛速度不快，要不然又是一起悲劇。
Cheap表示，政府也別一副看熱鬧的樣子，行穿線退縮、人行道外推、行人庇護島，這3個做下去，就算降低行車撞人的機率。他並指他最近搬到台中住，「台中喔，行人地獄大概15層，一堆地方都沒人行道，有夠危險」。
網友表示，「駕駛習慣差，基本前停看聽都不會，只顧著往前開」、「其實每次轉彎，頭轉一下，就很好避免」、「A柱當理由，事實一看就是彎過快，加上也不轉頭注意前方旁邊狀況才撞上」、「切西瓜當然被A柱擋到啊」。
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