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苗栗娘家團聚 4人一氧化碳中毒送醫

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗市昨天凌晨發生1家4口一氧化碳中毒意外，經送醫接受高壓氧治療後順利出院。大千綜合醫院高壓氧中心主任蔡建宗說，這已是12月以來第3起一氧化碳中毒事件，累計10人送醫救治，追究原因皆為天冷不當使用瓦斯熱水器導致，提醒民眾天冷，仍務必保持室內空氣流通，確保安全。

蔡建宗說，昨天凌晨送醫的王姓一家人，因元旦連假從北部回苗栗市娘家，先是10歲的女兒頭暈、嘔吐、腹痛，接著42歲父親、34歲母親及8歲兒子也出現相同症狀，經家人緊急送往大千急診，確認一氧化碳中毒，4名患者立即接受高壓氧治療，順利恢復並返家休息。

經醫護人員詢問得知，王姓一家人的住家熱水器裝在室內，且沒有通風裝置，導致一氧化碳中毒意外。蔡建宗說，一氧化碳是無色、無味的氣體，常因天冷門窗緊閉，空氣不流通，容易造成瓦斯燃燒不完全產生中毒意外，嚴重可能陷入昏迷。

蔡建宗說，臨床上，一氧化碳中毒病患可能約在1個月後引起遲發性的神經後遺症，如慢性頭痛、運動混亂、人格混亂、記憶力減退、步態不穩、視力減退等，如能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能降低日後發生神經學後遺症的機率。

一氧化碳中毒 家人 元旦連假

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