佯裝買千萬名錶噴辣椒水搶奪 2男遭逮送辦

中央社／ 台北30日電

王姓男子等2人在網路發現代售千萬元瑞士名錶訊息，日前與對方約在台北市咖啡廳面交，王男持辣椒水噴店員搶錶，警民合作逮人，名錶未遭搶、接應的洪男今天被逮法辦。

台北市警察局信義分局發布新聞資料指出，29日下午2時許獲報，轄區發生搶案，派員趕赴現場，王男已遭多人壓制，經詢問現場熱心民眾，發現王男涉嫌搶奪名錶，帶回偵辦。

警方查出，涉案43歲王姓男子日前在網路發現有人代售價格約新台幣1180萬元的理查德米爾（RichardMille）名錶，昨天與對方相約在信義區某咖啡廳面交。

警方說，王男確認名錶狀況後，期間稱要上廁所，一起身就拿出預藏辣椒噴霧器朝店員臉部噴灑，並推人搶錶準備逃逸，所幸附近鄰居及熱心民眾聽到呼喊聲，紛紛協助壓制王男。

警方獲報後趕抵現場，立即將王男帶回偵辦，事後掌握有另1名男子開租賃車在咖啡廳外等候，準備接走王男，經調閱附近監視器畫面，掌握洪姓男子涉案，並發現洪男案發後往中南部逃逸。

警方掌握情資，得知洪姓男子藏匿在苗栗縣，派員埋伏跟監，並在今天清晨逮捕到案，警方依強盜罪嫌將2人移送檢方偵辦。

咖啡廳 網路 北市

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