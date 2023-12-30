快訊

登山社學生摔落40公尺深邊坡 台大晚間發聲

新北某國中學生帶玩具槍到校玩耍 學校立即沒收

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市發生國三生被彈簧刀割頸案，校園安全問題備受關注，昨天新北有一所國中有學生帶仿真玩具手槍到校玩耍，被老師發現後通報學務處，該校校長表示，學生帶的是玩具水槍，也有藉機教育學生該注意安全。

該校校長表示，該事件是昨天（29日）時，學生在下課時把玩具水槍拿出來玩，到了上課時間沒有收好，放在櫃子上，老師巡堂發現，想說怎麼有一把槍，所以通報學務處，學務處得知後，還是有提醒學生雖然是玩具槍，玩水的時候也會擔心弄到眼睛，玩具槍也當場沒收。

新北市教育局表示，經了解，為某校學生攜帶玩具水槍到校玩耍，導師發現後確認其為兒童玩具水槍，惟與學校課程學習無關，故於此機會教育提醒學生到校上課時，應避免攜帶與學校課程無關用品，並進行學生的安全教育，讓學生了解對物品使用的正確時機與安全使用方式。

教育局表示，已通令請學校依據教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」辦理，教育局亦持續辦理老師輔導管教研習，提升老師輔導知能，並加強師生自我安全防護觀念，全面提升教職員生風險意識。

玩具槍枝示意圖。圖／翻攝自網路
玩具槍枝示意圖。圖／翻攝自網路

教育局 風險

延伸閱讀

內政部稱過去未討論廢礦區 新北反擊：4年來多次反映

傳新北校園BB彈射黑板 校長：學生下課水槍嬉鬧

侯友宜提新北防疫成績 賴清德：不宜自誇又批評別人

新北競選廣告違規陳情4案 拆除違規布條15條

相關新聞

台大登山社學生跌落40米邊坡 台東消防局連夜上山救人

台東縣海端鄉今天傳出山難事故，台大登山社13人計畫攀登咲咲山轉往轆轆野溪溫泉，最後因天氣不佳取消行程，下山途中在古道上休...

影／台鐵集集線列車撞機車 男騎士頭顱破裂死亡

台鐵集集線今晚發生死亡事故，一輛列車晚間5時59分行經集集鎮龍泉車站附近隘埔巷平交道，與穿越平交道的機車碰撞，機車遭重大...

新北某國中學生帶玩具槍到校玩耍 學校立即沒收

新北市發生國三生被彈簧刀割頸案，校園安全問題備受關注，昨天新北有一所國中有學生帶仿真玩具手槍到校玩耍，被老師發現後通報學...

登山社學生摔落40公尺深邊坡 台大：情況穩定等待明早救援

台東縣海端鄉今傳出登山意外。國立台灣大學登山社13人計畫攀登咲咲山轉往轆轆野溪溫泉，但一名男學生意外摔落40公尺深邊坡，...

新北競選廣告違規陳情4案 拆除違規布條15條

選舉進入最後2周黃金週，北市統計有34件競選廣告物違規，藍綠都要被罰。新北市工務局統計，近1個月陳情案不多僅4件，新北依...

外商執行長遭深偽上司電話騙走620萬 警籲慎防深偽詐騙

刑事局提醒民眾，眼見、耳聽不能為憑，要慎防AI深偽科技詐騙，日前一家外商公司執行長，接到英國母公司上司一通電話，要求他緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。