新北某國中學生帶玩具槍到校玩耍 學校立即沒收

新北市發生國三生被彈簧刀割頸案，校園安全問題備受關注，昨天新北有一所國中有學生帶仿真玩具手槍到校玩耍，被老師發現後通報學務處，該校校長表示，學生帶的是玩具水槍，也有藉機教育學生該注意安全。

該校校長表示，該事件是昨天（29日）時，學生在下課時把玩具水槍拿出來玩，到了上課時間沒有收好，放在櫃子上，老師巡堂發現，想說怎麼有一把槍，所以通報學務處，學務處得知後，還是有提醒學生雖然是玩具槍，玩水的時候也會擔心弄到眼睛，玩具槍也當場沒收。

新北市教育局表示，經了解，為某校學生攜帶玩具水槍到校玩耍，導師發現後確認其為兒童玩具水槍，惟與學校課程學習無關，故於此機會教育提醒學生到校上課時，應避免攜帶與學校課程無關用品，並進行學生的安全教育，讓學生了解對物品使用的正確時機與安全使用方式。