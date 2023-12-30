台大登山社學生跌落40米邊坡 台東消防局連夜上山救人

台大登山社13人計畫攀登咲咲山轉往轆轆野溪溫泉，最後因天氣不佳取消行程，下山途中在古道上休息，沈姓男學生意外墜落約40公尺深邊坡。圖為示意圖，非當事人。本報資料照片 台東縣海端鄉今天傳出山難事故，台大登山社13人計畫攀登咲咲山轉往轆轆野溪溫泉，最後因天氣不佳取消行程，下山途中在古道上休息，沈姓男學生意外墜落約40公尺深邊坡。台東縣消防局指出，關山大隊救難人員連夜上山救援，明早同步申請直升機上山協助救援。

今天下午4點43分，台東縣消防局接獲登山社學生通報，一名沈姓學生在休息時不慎摔落邊坡，目前傷患意識清醒，呼叫還有回應，同行2人留在古道，其餘10人行走至可通訊處打電話向台東縣消防局求救。

消防局關山大隊指出，晚間7點多，第一批5人出發救援，男學生摔落點處雖然白天路程僅1個半小時可抵達，不過目前山區下雨視線差，峭壁旁就是懸崖，考量安全要明天上午才能接觸到傷患，另申請明早8點空勤協助空勘偵查。