卓蘭露營區釣魚父子落水...2歲童也尋獲 2人均無心跳送醫

苗栗縣卓蘭鎮一處露營區傳出父子溺水事件，謝姓男子和2歲兒子掉入水池，消防局中午12點45分接獲通報，派員進行搜救，下午1點34分將男子打撈上岸，但已無生命徵象，送醫搶救，男童在下午2點46分被尋獲，也已無生命徵象。

苗栗縣消防局表示，12時45分中心接獲小時光露營區員工報案，營區有民眾溺水，消防局通報卓蘭、大湖及特搜分隊前往，共出動4車14人前往搶救。水池大小約120坪，水深約3公尺，救援人員水上搜索並下潛搜救，下午1點34分將謝姓男子打撈上岸，但已無生命徵象，送往東勢農民醫院搶救，下午2點46分溺水男童也尋獲。