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地面溼...婦人汐止登山滑倒肩膀脫臼 消防搬運下山

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名婦人今天前往汐止區登山，疑因近日山區降雨地面溼滑，不慎滑倒受傷，疑似左肩脫臼，新北市消防局出動10多名消防人員上山救援，包紮固定後平安搬運下山送醫救治。

新北市消防局今天中午12時許獲報，58歲謝姓婦人至新北市汐止區汐萬路三段金明山登山，欲前往私房景點如意湖，在登山步道上不慎滑倒受傷，疑似左肩脫臼，疼痛難耐，報警求助。

新北市消防局第六救災救護大隊出動汐止、社后、秀峰消防分隊共7車18人前往搶救，在今天下午1時在山區接觸到謝婦，所幸她意識清楚，經現場評估患者傷勢，給予包紮固定後，由消防人員合力搬運下山，送往汐止國泰醫院救治。

第六大隊大隊長羅億田表示，呼籲喜愛登山的民眾，從事登山戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適才能有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援人員能迅速到位。

謝姓婦人今天前往新北市汐止區汐萬路三段登山時不慎滑倒，造成肩膀脫臼，消防員獲報上山救援緊急搬運下山。記者王長鼎／翻攝
謝姓婦人今天前往新北市汐止區汐萬路三段登山時不慎滑倒，造成肩膀脫臼，消防員獲報上山救援緊急搬運下山。記者王長鼎／翻攝
謝姓婦人今天前往新北市汐止區汐萬路三段登山時不慎滑倒，造成肩膀脫臼，消防員獲報上山救援緊急搬運下山。記者王長鼎／翻攝
謝姓婦人今天前往新北市汐止區汐萬路三段登山時不慎滑倒，造成肩膀脫臼，消防員獲報上山救援緊急搬運下山。記者王長鼎／翻攝
謝姓婦人今天前往新北市汐止區汐萬路三段登山時不慎滑倒，造成肩膀脫臼，消防員獲報上山救援緊急搬運下山。記者王長鼎／翻攝
謝姓婦人今天前往新北市汐止區汐萬路三段登山時不慎滑倒，造成肩膀脫臼，消防員獲報上山救援緊急搬運下山。記者王長鼎／翻攝

汐止

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