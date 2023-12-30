地面溼...婦人汐止登山滑倒肩膀脫臼 消防搬運下山

新北市一名婦人今天前往汐止區登山，疑因近日山區降雨地面溼滑，不慎滑倒受傷，疑似左肩脫臼，新北市消防局出動10多名消防人員上山救援，包紮固定後平安搬運下山送醫救治。

新北市消防局今天中午12時許獲報，58歲謝姓婦人至新北市汐止區汐萬路三段金明山登山，欲前往私房景點如意湖，在登山步道上不慎滑倒受傷，疑似左肩脫臼，疼痛難耐，報警求助。

新北市消防局第六救災救護大隊出動汐止、社后、秀峰消防分隊共7車18人前往搶救，在今天下午1時在山區接觸到謝婦，所幸她意識清楚，經現場評估患者傷勢，給予包紮固定後，由消防人員合力搬運下山，送往汐止國泰醫院救治。