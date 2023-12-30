影／害人害己！桃園車違規左轉遭直行車撞上

連假第一天就出事！陳姓男子今天凌晨駕車行經桃園市桃園區中正路，違規左轉同德二街口時，視線遭捷運工程圍籬遮住，突遭駕車直行的郭姓男子撞上，陳的車當場270度大迴轉，撞上路旁電箱桿才停下，陳男意識模糊送醫救治，目前仍在加護病房急救中，肇事原因及責任歸屬正由桃市警桃園分局交通中隊調查釐清。

桃園交通中隊分隊長沈見霖說明，44歲的陳姓男子駕車沿著桃園區中正路往慈文路方向行駛，行經同德二街時因違規左轉，意外遭對向沿著中正路往大興西路方向直行的28歲郭姓男子駕車撞上，導致陳、郭2人皆受傷，其中陳男因撞擊力道強大，意識模糊還在急救中，郭男則是手腳擦挫傷。