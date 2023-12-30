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影／高鐵左營站列車廁所傳爆裂物 警揭是腐爛水果烏龍一場

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高鐵左營站今天上午10時55分許，傳出出發到南港的列車無障礙廁所上遭人放置疑似爆裂物，清潔人員通報高鐵，警方獲報，火速派人檢視，發現面紙盒內是老婦人吃完的釋迦和木瓜果肉的垃圾，結果是烏龍一場！　

高鐵左營站今天上午一列原本預計10時55分許，從左營站出發到南港站的列車，清潔人員上車整理時，發現無障礙公廁所洗手台下方有一個面紙盒，盒子外觀用膠帶黏貼，清潔人員懷疑是遭人放置爆裂物，不敢輕舉妄動，高鐵人員獲報，通報鐵路警察高雄分局警方。

警方火速趕至列車上查詢，並在月台周圍拉起封鎖線，後發現疑似面紙盒的爆裂物就放在無障礙廁所洗手台下方，不敢大意，緊急通報刑事局偵五大隊防爆小組，防爆小組將面紙盒夾取後，檢視一番，判別非爆裂物，最後打開檢視，發現是一堆爛掉的釋迦肉、釋迦籽和木瓜果肉。

警方最後查出，是一名老婦人將吃完的釋迦和木瓜的水果皮放在面紙盒內，僅是垃圾而已，讓大夥虛驚一場。

高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方揭只是腐爛水果的垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方揭只是腐爛水果的垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝
高鐵左營站列車廁所今天上午傳出遭人放置疑似爆裂物，警方拉起封鎖線調查，發現只是婦人丟棄的腐爛水果垃圾，烏龍一場。記者石秀華／翻攝

高鐵 老婦

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