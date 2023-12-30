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54歲老師睡夢中突沒呼吸 太太急叩119電擊搶救 他重生學CPR護命

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

54歲的朱志欽於桃園楊梅高中擔任教師，不過前年9月於家中睡覺時，因心臟病發，突然逐漸失去生命徵象，妻子趕緊通報消防人員，由消防第4大隊復旦分隊員楊世豊及李岡鴻到場協助撿回一命。因身上裝了植入式心臟去顫器，深怕身體不正常放電，近期他與社團友人一同回到復旦消防分隊學習CPR，身邊的人希望隨時能給予他協助，也向當年即刻救援的消防人員致謝。

朱志欽當時晚間於家中睡覺，不過被妻子發現於睡夢中掙扎一陣子後，逐漸失去呼吸及心跳，立即通報119派遣臨近的復旦分隊前往救援，也把握黃金救援時間，於線上同步教學操作CPR，隨後由到場的楊世豊及李岡鴻接手，給予AED電擊、胸外按壓及BVM正壓給氧等處置後，逐漸恢復意識，並迅速將其送往就近責任醫院，後續經院方完善的醫療流程，終於在多日後康復出院喜獲重生。

時隔2年，朱志欽與他的路跑社團友人一同回到復旦消防分隊學習CPR並表示，因身上裝設植入式心臟去顫器，不過仍怕身體隨時不正常放電，身邊的家人朋友學會能及時給他幫助，也向當年即刻救援的消防人員致謝。

而昨平鎮1名婦人邱辰涵，本月18日6時許，邱外出返家後，突然感覺身體不適，一陣天旋地轉隨即暈過去，幸好平時處事機敏的17歲女兒就在身旁，頓感母親狀況不對，立刻撥打119，由勤務指揮中心派遣復旦分隊員錢永及涂家維出勤，到達現場初評患者無意識且脈搏若有似無的疑似瀕死式呼吸，經救護CPR及2次電擊後，患者有呼吸但脈搏若有似無，疑似自發性血液循環回復，順利於22日出院。

桃園消防局統計資料顯示，2020至2022年康復出院人數分別為103、110及117人，每10萬人口比率皆為六都之冠。面對高齡化的社會，心臟相關疾病驟增，CPR急救成為人們應當知曉的基本技術，只要在關鍵時刻冷靜且確實的施予急救，就有機會提高患者存活的機率及康復出院的機會，因此消防局持續推廣鼓勵民眾踴躍前往鄰近的消防分隊報名學習CPR相關急救課程。

復旦分隊長姜驎容表示，桃園各消防分隊都有提供CPR教育訓練，歡迎民眾可來電洽詢，另學習CPR後，若民眾於急救時忘記相關流程也請不要驚慌，記得撥打119，並依派遣員的引導實施CPR操作，相信大家都有機會成為身邊至親好友的生命捕手。

朱志欽之前在鬼門關前走一遭，所幸及時被救回。圖／消防第四大隊提供
朱志欽之前在鬼門關前走一遭，所幸及時被救回。圖／消防第四大隊提供
朱志欽日前至復旦分隊學習CPR，並向當時救他一命的隊員楊世豊（右1）及李岡鴻（左2）致謝。圖／消防第四大隊提供
朱志欽日前至復旦分隊學習CPR，並向當時救他一命的隊員楊世豊（右1）及李岡鴻（左2）致謝。圖／消防第四大隊提供
昨平鎮1名婦人邱辰涵（右2），本月18日6時許，邱外出返家後，突然感覺身體不適，所幸送醫後無大礙。圖／消防第四大隊提供
昨平鎮1名婦人邱辰涵（右2），本月18日6時許，邱外出返家後，突然感覺身體不適，所幸送醫後無大礙。圖／消防第四大隊提供

CPR 患者 桃園

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