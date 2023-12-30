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取締改裝車噪音 苗栗將在台3線等地增設固定式聲音照相

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

改裝車輛出現的噪音破壞安寧，苗栗縣部分市鎮及台3線路段是改裝車出沒熱區，苗栗縣環保局除配合環、警、監聯合攔檢，也導入聲音照相科技執法，明、後年並將針對台3線及苗栗、頭份及竹南等地民眾檢舉熱區逐年新增固定式聲音照相，希望透過多元稽查方式，降低不當改裝及不當操作車輛產生的噪音，以維護民眾生活安寧。

環保局指出，縣府為維護民眾生活安寧及優良旅遊環境品質，從2021年導入聲音照相科技執法，在民眾檢舉熱點執行取締，並藉由跨機關合作攔檢，盼有效管制不當改裝製造高噪音車輛擾寧問題。目前已在台3線設置兩具固定式聲音照相科技設備，不分平日、假日取締噪音車輛。

環保局空氣品質及噪音管制科指出，「不當改裝排氣管」或「不當操作」高速行駛拉轉催加油門等行為，是車輛製造高分貝噪音主因，影響居住品質並造成民怨，今年環保局經聯合攔檢取締共123輛改裝車輛，現場檢測不合格率高達65.5%，共告發違規74輛。

聲音照相科技執法拍攝到2137輛行駛中噪音超標車輛，排除3秒內有其他車輛經過造成疊加噪音的情況後，共告發違規53輛，並針對其中明顯改裝排氣管通知到檢311輛次。今年除增加民眾檢舉熱點的夜間及國道服務區聯合攔檢，也利用固定式及車載式聲音照相設備，不分平日假日執法。

環保局長陳華盛表示，除聯合稽查路檢取締，環保局並採移動、固定式及車載式「聲音照相」設備在高噪音車輛出没熱區擺放執法，2024至2025年將針對台3線及苗栗市、頭份市及竹南鎮等檢舉熱點逐年新增固定式聲音照相，期望透過多元稽查方式降低不當改裝及不當操作車輛產生的噪音。

改裝車輛出現的噪音破壞安寧，苗栗縣部分市鎮及台3線路段是改裝車出沒熱區，苗栗縣環保局配合環、警、監聯合攔檢。聯合報資料照片
改裝車輛出現的噪音破壞安寧，苗栗縣部分市鎮及台3線路段是改裝車出沒熱區，苗栗縣環保局配合環、警、監聯合攔檢。聯合報資料照片
改裝車輛出現噪音破壞安寧，苗栗縣部分市鎮及台3線路段是改裝車出沒熱區，苗栗縣環保局明、後年將在台3線等地增設固定式聲音照相器材。圖／苗栗縣政府提供
改裝車輛出現噪音破壞安寧，苗栗縣部分市鎮及台3線路段是改裝車出沒熱區，苗栗縣環保局明、後年將在台3線等地增設固定式聲音照相器材。圖／苗栗縣政府提供
改裝車輛出現的噪音破壞安寧，苗栗縣部分市鎮及台3線路段是改裝車出沒熱區，苗栗縣環保局配合環、警、監聯合攔檢，也導入聲音照相科技執法。圖／苗栗縣政府提供
改裝車輛出現的噪音破壞安寧，苗栗縣部分市鎮及台3線路段是改裝車出沒熱區，苗栗縣環保局配合環、警、監聯合攔檢，也導入聲音照相科技執法。圖／苗栗縣政府提供

噪音 科技執法 苗栗縣

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