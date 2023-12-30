影／國2甲大園路段貨櫃車才上交流道就翻車 司機一度受困

朱姓男子今天上午駕貨櫃車才剛駛入桃園市大園區圳頭交流道口時，疑因操作不當，竟失控向左翻覆，車體當場橫躺占用內側車道。桃園市消防局據報，發現朱男受困駕駛座動彈不得，出動破壞器材才將他救出，所幸僅膝蓋受傷拒絕送醫，國道公路警察局第一大隊到場調查，事故現場正由大型吊車試圖將翻覆的貨櫃扶正，迄今仍在排除中。

119勤指中心今天上午10點6分據報，位於大園區國道2號甲線0公里東向發生車禍，有民眾受困，請派消防車及救護車前往協助，第三救災救護大隊大園分隊由小隊長邱彥彰擔任指揮官，出動消防車、救護車各1輛共5名救難救護人員前往。

消防局表示，到場發現是輛貨櫃車翻覆的交通事故，47歲朱姓司機受困車內，立即以破壞器材協助脫困並清洗傷口、包紮止血等救護處置，所幸朱男意識清楚僅膝蓋受傷並拒絕送醫。

國道第一公路警察大隊初步調查，駕駛營業半聯結車的朱姓男子，今天上午由行駛於國道2號甲東向0.1公里大園路段的內側車道時，疑似操作不當失控擦撞護欄後，向左側翻於內側車道上，豬男駕駛人酒測值為0mg/L，詳細的肇事原因有待警方分析研判。