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影／當車手好慌...淡水老街ATM千元鈔猛塞口袋 警路過逮3人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

王姓提領車手這個月27日下午在淡水老街ATM提領12萬贓款，他慌張地把千元現鈔一把把塞進口袋，引起路過中山路所長周名鴻注意趨前盤查。王男辯稱是提領打工所賺的錢，警持續追問，王男無法自圓其說坦承是提領車手，另供出陳、劉兩名收水手，一併逮捕帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，王姓男子（22歲）有詐欺前科，今年12月初在台北市領取贓款被逮，交保後竟不知悔改再次犯案。這個月27日下午1時許，王男在新北市淡水老街一處金融機構ATM提領12萬元詐欺贓款。

淡水警方局中山所長周名鴻回分局開會途中沿路巡簽，發現王男在一家金融機構ATM前不斷重複提領現金，還行跡鬼祟的把領出來千元現鈔，一把把直往口袋裡塞。這個舉動引起周所長注意，懷疑他可能是詐欺車手趨前攔下盤查。

王男見警盤查神色有些慌張，警詢問他「你在領甚麼錢」、「剛剛領多少？」王男吞吐回說「12萬！」還辯稱「所提領的錢是打工賺來的」警持續追問，王男無法自圓其說，只好乖乖掏出12萬元現金及1張提款卡，坦承自己是詐騙集團提領車手。

警再追問，王男供出陳男（20歲）、劉男（21歲）兩名收水手，循線在淡水捷運站附近旅店內逮人，另查扣36萬多元贓款及7張金融卡，一併帶回偵辦。偵詢時，3人坦承犯行，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦，持續向上溯源追緝有無其他共犯到案。

淡水警分局呼籲，詐騙集團常以誘人條件招募車手，宣稱只要於指定時間提領金融卡款項，即可輕鬆賺取高額薪資，一旦遭警方查獲，集團上游便刪除所有的聯繫紀錄、消失無蹤，由車手扛下所有責任，提醒民眾切勿因小失大，因而觸法。

這個月27日下午淡水警方循線逮捕王（圖）、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王（圖）、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王（圖）、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王（圖）、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷
這個月27日下午淡水警方循線逮捕王、陳、劉3男詐欺車手，查扣48萬贓款及其他贓證物，依法究辦。記者曾伯愷

車手 贓款 ATM

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