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竹縣消防員殉職 消防署推7大消防政策 中央地方齊力顧安全

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新竹縣28日發生住宅火災造成消防分隊長游尚樺不幸殉職憾事，消防署全力協助新竹縣消防局完善相關撫卹事宜，第一時間也依據消防法成立災害事故調查會，瞭解相關事故原因。消防署長蕭煥章表示，為強化消防量能及改善工作環境，擬定強公安、保職安、增人力、添裝備、汰車輛、優廳舍與精訓練7大策略持續推進，與各地方政府攜手共同努力。

消防署指出，強公安方面已提出消防法修正草案，提高業者防災責任及罰責，大幅提升業者違反規的罰責及增列相關刑責，行政院在今年12月5日函送立法院審議，配合法制作業期程滾動檢討。

保職安方面透過多面向保障消防職務安全在今年12月20日邀集公務人員保障暨培訓委員會、勞動部職業安全衛生署、各地方消防機關等進行研商，廣納各方建議，委託學者盤點公務人員保障法、職業安全衛生法與消防法等法規差異，預計3個月內提出適合台灣消防職安的適合法案，完備消防職安法制基礎；且為落實推動消防職安制度，提報消防職安5年中程計畫，協助地方消防機關落實職安作業。

增人力方面積極增補消防人力，鼓勵各地方政府依據實際勤業務提出需求人數，納入退離人力估算，並已擴增訓練中心容訓量達1300名，每年配合地方政府需求，可多元增補消防人力預期目標1000 名，實現人力增補目標。

添裝備方面導入科技救災及強化個人裝備，推動2項中程計畫，總經費約26億元，將於2024年至2025年協助地方消防機關充實紅外線熱顯像無人機88組、救災機器人88台與消防人員個人裝備5萬餘套，強化救災安全。

汰車輛方面自2020年至2026年汰換老舊消防車輛346輛，投入約32億元，並提報2項中程計畫，總經費約83億元，規 畫充實核生化災害處理車輛等特殊消防車輛約250輛與特殊裝備器材約1萬餘套，以提升救災量能暨建構區域聯防機制。

優廳舍方面推動消防廳舍耐震補強達105處，自2017至2024年投入22億元，打造消防人員安全的工作環境；針對屋齡20年以上消防廳舍，改善內裝環境達151處，自2023年至2025年投入約3億元，提供消防人員舒適服勤環境。

精訓練方面推動事故安全官、消防人員自救等7項新式消防專業訓練，協助消防機關培訓專業教官，建立種子師資，續由各消防機關擴大辦理轄內消防人員專業訓練，強化救災效益與安全訓練。

消防署表示，消防工作具有專業性與危險性，期盼中央地方共同努力，透過7大策略分年逐步強化消防救災量能，以保障人民生命財產，並保障消防人員救災安全。

竹縣消防員日前殉職，消防署推7大消防政策，中央地方齊力顧安全。圖／消防署提供
竹縣消防員日前殉職，消防署推7大消防政策，中央地方齊力顧安全。圖／消防署提供

衛生署

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