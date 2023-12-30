巡警駕車滑手機被女騎士拍照還比中指 士林分局：製單舉發加重懲處

施姓女子昨晚搭乘機車在台北市士林區天母圓環停等紅燈時，發現一旁警車上的巡警正在滑手機，與前座騎士議論時，該名巡警轉頭瞪向施女並比中指，號誌轉綠後隨即駕車離開。施女拍照上傳網路後引發熱議，警方今早回應，經查該員已違規，將依道路交通管理處罰條例製單舉發，並依警察人員駕車安全考核實施要點懲處。

據悉，施女昨晚7時許在臉書社團「靠北天母幫」中貼文並附上照片，指晚間6時45分時在機車後座看到隔壁同樣在停等紅燈的警車，駕駛警員竟在滑手機，與同行的前座騎士講「欸你看，警察在滑手機」，該名警員可能有聽見，轉頭瞪向施女2人，並對其比出中指約30秒，號誌轉綠後駛離，施女疑惑，「又不是我違規，我為何要被比中指啊？」

該則貼文引發熱議，轄區士林警分局獲悉後展開調查，今早表示，經查該名李姓警員當時正執巡邏勤務，正要前往中山北路六段處理違規停車案，在停等紅燈時手持行動電話查看案件派遣訊息，稱趕往現場途中心情煩躁，所以有不當舉動。