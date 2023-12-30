快訊

國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝

賭命！偷渡客藏飛機起落架2.5小時 抗零下63度低溫命危送醫

別盲目搶進ESG概念股 漏看關鍵訊息 績效差人家一大截

巡警駕車滑手機被女騎士拍照還比中指 士林分局：製單舉發加重懲處

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

施姓女子昨晚搭乘機車在台北市士林區天母圓環停等紅燈時，發現一旁警車上的巡警正在滑手機，與前座騎士議論時，該名巡警轉頭瞪向施女並比中指，號誌轉綠後隨即駕車離開。施女拍照上傳網路後引發熱議，警方今早回應，經查該員已違規，將依道路交通管理處罰條例製單舉發，並依警察人員駕車安全考核實施要點懲處。

據悉，施女昨晚7時許在臉書社團「靠北天母幫」中貼文並附上照片，指晚間6時45分時在機車後座看到隔壁同樣在停等紅燈的警車，駕駛警員竟在滑手機，與同行的前座騎士講「欸你看，警察在滑手機」，該名警員可能有聽見，轉頭瞪向施女2人，並對其比出中指約30秒，號誌轉綠後駛離，施女疑惑，「又不是我違規，我為何要被比中指啊？」

該則貼文引發熱議，轄區士林警分局獲悉後展開調查，今早表示，經查該名李姓警員當時正執巡邏勤務，正要前往中山北路六段處理違規停車案，在停等紅燈時手持行動電話查看案件派遣訊息，稱趕往現場途中心情煩躁，所以有不當舉動。

李員雖執行公務，仍有影響自身及用路人行車安全，查看訊息應由同行同仁代理，後續將依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，處3000員罰鍰，並依警察人員駕車安全考核實施要點懲處；另李員不當手勢造成民眾負面觀感部分，也由單位主管向施女致歉，將加重懲處李員，以維警譽，分局也將持續加強員警教育訓練。

台北市警局士林分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局士林分局。記者李隆揆／攝影

警察 天母 警車

延伸閱讀

女子吃路邊攤滑手機 流浪狗默默坐身後「禮貌揮手提醒」：也可以給我吃點嗎？

他開車滑手機車輛左搖右晃…警攔檢竟遭衝撞 追捕搜出5種毒品

台東女騎士車禍自撞離去 民眾驚悚拾獲「斷指」找不到主人

督察員站旁邊3分鐘都沒發現 台中警偷懶滑手機記2申誡

相關新聞

又見行人地獄...台中婦稱視線死角 斑馬線撞傷2國小童

台中市李姓婦人昨下午4點多開車經力行國小時，路口左轉卻未禮讓行人，直接撞上2名走行人穿越道的小學生，當場害2人慘摔柏油路...

台東86歲翁凌晨遭車撞倒地不治 駕駛嚇得加油站前急報案

台東長馨加油站前今天凌晨5時30分許，發生路人遭車撞的嚴重事故，現場報案人正是肇事駕駛，被撞路人是名86歲老翁，當場傷重昏...

12月以來第三起！苗栗一家四口凌晨一氧化碳中毒送醫

苗栗市今天凌晨發生一家四口一氧化碳中毒意外，經送醫接受高壓氧治療後，順利出院。大千綜合醫院高壓氧中心主任蔡建宗表示，這是...

影／元旦連假第一天傳憾事！國3聯結車翻覆1人亡 中苗交界南下塞車

今天元旦連假第一天，清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，後...

高雄大叔偷走高中生書包 他不在乎3900元關心考卷飛了

16歲翁姓高中生前天上午和母親買早餐時，放在機車踏板的書包不翼而飛急忙報案，翁指書包內有3900元現金，央求警方將考卷和...

連兩日激戰...少女下腹大量出血休克送醫 男友被憤怒父母告下場慘了

15歲少女今年初因下腹部大量流血不止，由張姓男友叫救護車緊急送醫撿回一命，少女雙親獲報急趕到醫院，才知女兒是因與男友連續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。