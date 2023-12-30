12月以來第三起！苗栗一家四口凌晨一氧化碳中毒送醫

苗栗市今天凌晨發生一家四口一氧化碳中毒意外，經送醫接受高壓氧治療後，順利出院。大千綜合醫院高壓氧中心主任蔡建宗表示，這是12月以來第3起一氧化碳中毒事件，累計有10人意外中毒而送醫，追究原因都是因天冷不當使用瓦斯熱水器導致，提醒民眾雖然天氣冷，家中切勿緊閉門窗，務必保持室內空氣流通，以避免發生一氧化碳中毒，危害安全。

蔡建宗指出，今天凌晨送醫的王姓一家人，因元旦連假從北部回苗栗市娘家，今天凌晨10歲的姊姊出現頭暈、嘔吐、腹痛，接著42歲父親、34歲母親及8歲弟弟，也都出現相同症狀，經家人緊急送往大千急診，確認一氧化碳中毒，4名患者立即接受高壓氧治療後，順利恢復並返家休息，經詢問得知患者家中熱水器裝在室內，且沒有通風裝置，才導致意外發生。

他表示，一氧化碳是種無色、無味的氣體，常因天冷門窗緊閉，加上室內空氣不流通，容易造成瓦斯燃燒不完全而產生；因一氧化碳比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到惡心、嗜睡；如情況嚴重，甚至會陷入昏迷。當發生一氧化碳中毒時，必須立即送往設有高壓氧中心醫院就診，同時接受高壓氧治療，以減少日後產生神經後遺症的情形。

蔡建宗說，臨床上，一氧化碳中毒病患可能約在1個月後引起遲發性的神經後遺症，好發於中毒處理後的數天至數月不等；產生的症狀有慢性頭痛、運動混亂、人格混亂、記憶力減退、步態不穩、視力減退等，這些症狀可持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠影響，因此，如果能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。