12月以來第三起！苗栗一家四口凌晨一氧化碳中毒送醫
苗栗市今天凌晨發生一家四口一氧化碳中毒意外，經送醫接受高壓氧治療後，順利出院。大千綜合醫院高壓氧中心主任蔡建宗表示，這是12月以來第3起一氧化碳中毒事件，累計有10人意外中毒而送醫，追究原因都是因天冷不當使用瓦斯熱水器導致，提醒民眾雖然天氣冷，家中切勿緊閉門窗，務必保持室內空氣流通，以避免發生一氧化碳中毒，危害安全。
蔡建宗指出，今天凌晨送醫的王姓一家人，因元旦連假從北部回苗栗市娘家，今天凌晨10歲的姊姊出現頭暈、嘔吐、腹痛，接著42歲父親、34歲母親及8歲弟弟，也都出現相同症狀，經家人緊急送往大千急診，確認一氧化碳中毒，4名患者立即接受高壓氧治療後，順利恢復並返家休息，經詢問得知患者家中熱水器裝在室內，且沒有通風裝置，才導致意外發生。
他表示，一氧化碳是種無色、無味的氣體，常因天冷門窗緊閉，加上室內空氣不流通，容易造成瓦斯燃燒不完全而產生；因一氧化碳比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到惡心、嗜睡；如情況嚴重，甚至會陷入昏迷。當發生一氧化碳中毒時，必須立即送往設有高壓氧中心醫院就診，同時接受高壓氧治療，以減少日後產生神經後遺症的情形。
蔡建宗說，臨床上，一氧化碳中毒病患可能約在1個月後引起遲發性的神經後遺症，好發於中毒處理後的數天至數月不等；產生的症狀有慢性頭痛、運動混亂、人格混亂、記憶力減退、步態不穩、視力減退等，這些症狀可持續一年以上甚至終身，對病人生活起居造成深遠影響，因此，如果能在中毒初期盡早給予高壓氧治療，就能減少對身體的傷害，大幅降低日後發生神經學後遺症的機率。
他提醒，預防一氧化碳中毒要記得熱水器不可安裝於浴室內或通風不良的室內；室內應保持良好通風；可使用一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警以防止中毒。
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