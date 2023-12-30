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影／元旦訂婚...台南男新郎西服掉半路 他急衝派出所一看歡呼了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南28歲李姓男子預定元旦訂婚，昨天下午騎著機車到中正路商家，精心挑選一套新郎西服，掛在機車上不慎遺落，他慌張回頭沿途尋找，所幸市警二分局員警巡邏時發現後帶回派出所，李男懊惱找上派出所，看到值班台上的西服，「我的訂婚西裝！」他歡喜大喊，可以順利結婚了。

二分局民權所警員陳俊安昨晚6時許巡邏時，行經忠義與民生路口，在道路上發現一袋黑色物品，起初以為是垃圾袋，他擔心影響交通安全停車查看，沒想到是一套嶄新西服，他到附近商家詢問均無人遺失，將這套西服帶回所內。

不久過後，家住安南區的李男掛在機車上的新郎西裝，返家途中疑因風大掉落而不自知，等到家才驚覺不見西服蹤跡，想起女朋友生氣模樣，急忙沿途騎回滿身大汗尋找。他遍尋不著，慌張前往派出所詢問時，看到值班台上的新西服，歡喜大喊「我的訂婚西裝！」

他向員警確認及說明後，該套西服重新交回準新郎的手上，現場員警紛紛獻上祝福之餘，笑著叮嚀「這次要好好捧著顧好，再弄丟肯定會被老婆趕出門！」李男不好意思的搔著頭，再三致謝，捧著西服滿臉歡喜離去。

李男懊惱找上派出所，看到值班台上的西服，「我的訂婚西裝！」他歡喜大喊，可以順利結婚了。圖／讀者提供
李男懊惱找上派出所，看到值班台上的西服，「我的訂婚西裝！」他歡喜大喊，可以順利結婚了。圖／讀者提供
李男向員警確認及說明後，該套西服重新交回準新郎的手上，現場員警紛紛獻上祝福之餘，笑著叮嚀：「這次要好好捧著顧好，再弄丟肯定會被老婆趕出門！」。圖／讀者提供
李男向員警確認及說明後，該套西服重新交回準新郎的手上，現場員警紛紛獻上祝福之餘，笑著叮嚀：「這次要好好捧著顧好，再弄丟肯定會被老婆趕出門！」。圖／讀者提供

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