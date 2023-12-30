聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／元旦訂婚...台南男新郎西服掉半路 他急衝派出所一看歡呼了
台南28歲李姓男子預定元旦訂婚，昨天下午騎著機車到中正路商家，精心挑選一套新郎西服，掛在機車上不慎遺落，他慌張回頭沿途尋找，所幸市警二分局員警巡邏時發現後帶回派出所，李男懊惱找上派出所，看到值班台上的西服，「我的訂婚西裝！」他歡喜大喊，可以順利結婚了。
二分局民權所警員陳俊安昨晚6時許巡邏時，行經忠義與民生路口，在道路上發現一袋黑色物品，起初以為是垃圾袋，他擔心影響交通安全停車查看，沒想到是一套嶄新西服，他到附近商家詢問均無人遺失，將這套西服帶回所內。
不久過後，家住安南區的李男掛在機車上的新郎西裝，返家途中疑因風大掉落而不自知，等到家才驚覺不見西服蹤跡，想起女朋友生氣模樣，急忙沿途騎回滿身大汗尋找。他遍尋不著，慌張前往派出所詢問時，看到值班台上的新西服，歡喜大喊「我的訂婚西裝！」
他向員警確認及說明後，該套西服重新交回準新郎的手上，現場員警紛紛獻上祝福之餘，笑著叮嚀「這次要好好捧著顧好，再弄丟肯定會被老婆趕出門！」李男不好意思的搔著頭，再三致謝，捧著西服滿臉歡喜離去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言