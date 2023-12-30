影／元旦連假第一天傳憾事！國3聯結車翻覆1人亡 中苗交界南下塞車

今天元旦連假第一天，清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，後方車輛撞擊散落物品肇事，造成1人送醫後不治。今早10點多，國3南下中苗交界處車速步道60公里，國道警察呼籲用路人提早改道通行。

國道警察調查，這起事故為2輛全聯結車、2輛轎車事故，其中1輛連結全聯車衝出護欄，車禍造成1人受傷送醫，急救後仍宣告不治。事故造成國3南下中苗交界處雍塞，一度造成車流回堵10公里，事發經過及肇事原因待進一步釐清。