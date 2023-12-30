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影／元旦連假第一天傳憾事！國3聯結車翻覆1人亡 中苗交界南下塞車
今天元旦連假第一天，清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，後方車輛撞擊散落物品肇事，造成1人送醫後不治。今早10點多，國3南下中苗交界處車速步道60公里，國道警察呼籲用路人提早改道通行。
國道警察調查，這起事故為2輛全聯結車、2輛轎車事故，其中1輛連結全聯車衝出護欄，車禍造成1人受傷送醫，急救後仍宣告不治。事故造成國3南下中苗交界處雍塞，一度造成車流回堵10公里，事發經過及肇事原因待進一步釐清。
國道警方表示，事故短暫封閉全線車道進行拖吊，於上午8點55分現場排除、恢復通車，因今天為連續假期車流多，上午10點多依國道即時路況資訊顯示，車速步道60公里，目前車流消化中。
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