快訊

國民黨民調／純市話侯康贏1個百分點 加手機賴蕭勝

賭命！偷渡客藏飛機起落架2.5小時 抗零下63度低溫命危送醫

別盲目搶進ESG概念股 漏看關鍵訊息 績效差人家一大截

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／元旦連假第一天傳憾事！國3聯結車翻覆1人亡 中苗交界南下塞車

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天元旦連假第一天，清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，後方車輛撞擊散落物品肇事，造成1人送醫後不治。今早10點多，國3南下中苗交界處車速步道60公里，國道警察呼籲用路人提早改道通行。

國道警察調查，這起事故為2輛全聯結車、2輛轎車事故，其中1輛連結全聯車衝出護欄，車禍造成1人受傷送醫，急救後仍宣告不治。事故造成國3南下中苗交界處雍塞，一度造成車流回堵10公里，事發經過及肇事原因待進一步釐清。

國道警方表示，事故短暫封閉全線車道進行拖吊，於上午8點55分現場排除、恢復通車，因今天為連續假期車流多，上午10點多依國道即時路況資訊顯示，車速步道60公里，目前車流消化中。

今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供
今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供
今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供
今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供
今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供
今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供
今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供
今清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，造成1人送醫後不治。圖／讀者提供

國道 元旦連假 車禍

延伸閱讀

元旦連假國道旅遊旅次占6成 王國材呼籲改走替代道路

元旦連假首日 公路局公告16條省道易壅塞路段

元旦連假首日清晨國道順暢 上午7大地雷路段恐湧車潮

元旦連假車潮今傍晚湧現 明國道9大重點壅塞路段一次看

相關新聞

巡警駕車滑手機被女騎士拍照還比中指 士林分局：製單舉發加重懲處

施姓女子昨晚搭乘機車在台北市士林區天母圓環停等紅燈時，發現一旁警車上的巡警正在滑手機，與前座騎士議論時，該名巡警轉頭瞪向...

又見行人地獄...台中婦稱視線死角 斑馬線撞傷2國小童

台中市李姓婦人昨下午4點多開車經力行國小時，路口左轉卻未禮讓行人，直接撞上2名走行人穿越道的小學生，當場害2人慘摔柏油路...

台東86歲翁凌晨遭車撞倒地不治 駕駛嚇得加油站前急報案

台東長馨加油站前今天凌晨5時30分許，發生路人遭車撞的嚴重事故，現場報案人正是肇事駕駛，被撞路人是名86歲老翁，當場傷重昏...

12月以來第三起！苗栗一家四口凌晨一氧化碳中毒送醫

苗栗市今天凌晨發生一家四口一氧化碳中毒意外，經送醫接受高壓氧治療後，順利出院。大千綜合醫院高壓氧中心主任蔡建宗表示，這是...

影／元旦連假第一天傳憾事！國3聯結車翻覆1人亡 中苗交界南下塞車

今天元旦連假第一天，清晨5點多，國3南下159.2公里，發生4輛車事故，其中1輛營業全聯結車，撞擊外側護欄後衝出邊坡，後...

高雄大叔偷走高中生書包 他不在乎3900元關心考卷飛了

16歲翁姓高中生前天上午和母親買早餐時，放在機車踏板的書包不翼而飛急忙報案，翁指書包內有3900元現金，央求警方將考卷和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。